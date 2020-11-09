Get-Diamonds.com становится первой торговой площадкой, представившей раздел Provenance

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Фото: АЛРОСА

Get-Diamonds, крупнейшая в мире онлайн-площадка для торговли бриллиантами между компаниями (B2B), созданная Всемирной федерацией алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), станет первой платформой, которая представит раздел Provenance («Происхождение»), где будут перечислены только полностью отслеживаемые бриллианты.Программа «АЛРОСА Provenance» первой предложит в этом разделе бриллианты с подтвержденным происхождением. Программа АЛРОСА предоставляет покупателям доступ к полностью отслеживаемому широкому спектру товаров, производимых компанией из собственного алмазного сырья, добытого в полном соответствии с самыми строгими стандартами экологического, социального и корпоративного управления.Get-Diamonds - первая платформа, на которой представлена категория Provenance. Она предоставит не только характеристики бриллиантов, но и подробную информацию о происхождении сырых алмазов, из которых они были созданы, начиная с рудника. Это даст платформе B2B уникальное конкурентное преимущество в удовлетворении потребительского спроса на товары с полной отслеживаемостью.«Ассортимент продукции АЛРОСА отличается от того, что можно увидеть на рынке, - говорит Дмитрий Амелькин, руководитель отдела стратегии АЛРОСА. - Компания имеет полный производственный цикл от добычи до огранки, все в России. Мы естественным образом отслеживаем все наши алмазы внутри компании, начиная с необработанного камня на руднике и заканчивая бриллиантом на нашем производственном предприятии. Эти бриллианты имеют полную гарантию происхождения, и покупатель может быть уверен в строжайшем соблюдении всех местных и международных стандартов в области экологии, устойчивости, корпоративной и социальной ответственности».Ким Э. Пеллетье, генеральный директор Get-Diamonds.com, в связи с этим сказал: «Сегодняшние потребители заинтересованы в том, чтобы узнать историю бриллианта, который они покупают…, чтобы проследить его путь от глубин земли до готового драгоценного камня. Я особенно рад тому, что Get-Diamonds предоставляет платформу для независимых розничных ювелиров по всему миру, давая доступ к бриллиантам, которые в противном случае были бы недоступны для них в их родных городах».