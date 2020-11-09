Чистая прибыль АЛРОСА за три квартала 2020 года снизилась на 79% по сравнению с 2019 годом

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Из опубликованных компанией финансовых результатов за девять месяцев этого года по МСФО следует, что чистая прибыль компании снизилась на 79% по сравнению с 2019 годом, составив 10,9 млрд рублей против 51 млрд рублей годом ранее.АЛРОСА также снизила прогнозную цифру добычи алмазного сырья на 2020 год до 30 млн каратов с 34 млн каратов в начале этого года.Вместе с тем компания сообщила, что в связи с восстановлением спроса на алмазы после существенного снижения предложения алмазного сырья на рынке во втором квартале на фоне распространения пандемии коронавируса ее выручка в третьем квартале выросла в пять раз по сравнению с предыдущим кварталом и достигла 49,7 млрд рублей, увеличившись также и по отношению к третьему кварталу 2019 года - на 9%. При этом чистая прибыль увеличилась до 7,6 млрд рублей.Заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский, комментируя финансовые результаты, отметил, что начиная с середины августа стали наблюдаться первые признаки восстановления активности на алмазном рынке и, как следствие, увеличение спроса на основную продукцию компании.Вместе с тем он сказал, что говорить о полном восстановлении спроса пока рано. «На рынках сохраняется неопределенность, связанная с влиянием на мировую экономику пандемии и перспектив дальнейшего развития ситуации. Ключевым индикатором состояния алмазно-бриллиантовой отрасли будут являться результаты продаж ритейла в предстоящий период рождественских праздников и китайского нового года», - подчеркнул Алексей Филипповский.