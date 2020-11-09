Эксклюзив
ЭПЛ Даймонд: наш бизнес - делать людей счастливыми
ЭПЛ Даймонд - одна из успешных компаний, которая даже в наши ковидные времена, несмотря на испытываемые ювелирами трудности, продолжает оставаться на плаву. Вывеску «ЭПЛ. Якутские бриллианты» можно встретить от Ванкувера и Майами до Улан-Батора и Алматы...
09 ноября 2020
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование мировых технологических стандартов помогло компании Kapu Gems создать для себя нишу на этом...
02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Чистая прибыль АЛРОСА за три квартала 2020 года снизилась на 79% по сравнению с 2019 годом
АЛРОСА также снизила прогнозную цифру добычи алмазного сырья на 2020 год до 30 млн каратов с 34 млн каратов в начале этого года.
Вместе с тем компания сообщила, что в связи с восстановлением спроса на алмазы после существенного снижения предложения алмазного сырья на рынке во втором квартале на фоне распространения пандемии коронавируса ее выручка в третьем квартале выросла в пять раз по сравнению с предыдущим кварталом и достигла 49,7 млрд рублей, увеличившись также и по отношению к третьему кварталу 2019 года - на 9%. При этом чистая прибыль увеличилась до 7,6 млрд рублей.
Заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский, комментируя финансовые результаты, отметил, что начиная с середины августа стали наблюдаться первые признаки восстановления активности на алмазном рынке и, как следствие, увеличение спроса на основную продукцию компании.
Вместе с тем он сказал, что говорить о полном восстановлении спроса пока рано. «На рынках сохраняется неопределенность, связанная с влиянием на мировую экономику пандемии и перспектив дальнейшего развития ситуации. Ключевым индикатором состояния алмазно-бриллиантовой отрасли будут являться результаты продаж ритейла в предстоящий период рождественских праздников и китайского нового года», - подчеркнул Алексей Филипповский.