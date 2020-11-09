Редкий бриллиант с рудников Голконды продан за 1,5 млн долларов на платформе электронной торговли

Сегодня

Фото: 1stDibs

Недавно через Интернет был продан почти за 1,5 млн долларов редкий и исключительно белый бриллиант массой 8,03 карата, добытый на рудниках Голконды, о чем сообщил портал idexonline.com.Бриллиант был продан по запрашиваемой цене в 1 485 000 долларов через интернет-платформу 1stDibs, торгующую антиквариатом и предметами искусства. Продавцы описали этот бриллиант типа IIa, чистоты IF, огранки «маркиз» как драгоценный камень «на целых два тона белее самого белого бриллианта».Неудивительно, что этот необычный камень был обнаружен на всемирно известных рудниках Голконды в Индии, которые стали источником множества таких знаменитых алмазов в мире.Известно, что рудники Голконды, действовавшие в 16-17 веках, дали миру алмазы исключительного качества. Чистота и белизна проданного бриллианта объясняются отсутствием азота в этом драгоценном камне.Представитель торговой платформы 1stDibs сказал по этому поводу: «Алмазы Голконды повсеместно признаны лучшими алмазами в мире. Причина в том, что они происходят только из одного рудника в древнем регионе Голконда. Эти совершенные камни исключительно редки по сравнению с любыми другими алмазами. Добыча на рудниках Голконды прекратилась сотни лет назад».Бриллиант был вставлен в платиновое кольцо и обрамлен коническими белыми бриллиантами общим весом 0,72 карата цвета D и чистоты VS1.