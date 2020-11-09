Lucara Diamond на руднике Карове извлекла алмаз весом 998 каратов

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Фото: Lucara Diamond

Lucara Diamond извлекла неповрежденный белый алмаз весом 998 каратов на полностью принадлежащем ей руднике Карове (Karowe) в Ботсване.Как сообщила компания, алмаз размером 67x49x45 мм был извлечен при прямом измельчении руды, полученной с участка EM/PK(S) в южной части рудника.Алмаз массой 998 каратов был получен на участке извлечения крупных алмазов рентгено-абсорбционным методом XRT, который позволяет извлекать алмазы после первичного дробления и перед измельчением.В этом году рудник Karowe произвел 31 алмаз весом более 100 каратов, в том числе 10 алмазов весом более 200 каратов, включая алмаз «Сетунья» (Sethunya) массой 549 каратов и нынешний алмаз массой 998 каратов.«Lucara Diamond очень довольна продолжающейся добычей крупных алмазов высокого качества в южной части рудника Карове, - сказала исполнительный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas). - Извлечение двух алмазов весом более 500 каратов в течение 10 месяцев вместе со многими другими высококачественными алмазами во всех диапазонах размеров является свидетельством уникальности ресурсов Карове и способности рудника производить эти крупные и редкие алмазы».Она сказала, что работы на руднике Карове продолжались в течение 2020 года, и производственные проблемы, связанные с ограничениями из-за пандемии COVID-19, были с «профессионализмом» решены его командой.