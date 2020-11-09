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12 октября 2020

Государственный бюджет Анголы может рассчитывать на 1,3 млрд долларов от ENDIAMA

Сегодня
Новости
Председатель совета директоров национальной алмазной компании Анголы ENDIAMA Ганга Жуниор (Ganga Júnior) полагает, что алмазный сектор внесет в государственный бюджет Анголы порядка 2 398 065 000 долларов США до 2022 года, если объем производства алмазного сырья в стране вырастет до 14-20 млн каратов в год.
Ганга Жуниор выступил на вебинаре по алмазному сектору страны «Живучесть, устойчивость и финансовые перспективы», организованном министерством финансов и пролившем свет на проекты в портфеле Анголы, которые могут способствовать увеличению продукции горнодобывающей промышленности и доходов.
Два года назад (в 2018 году) вклад этого сектора в бюджет страны составил 252,2 млн долларов, и эта цифра значительно увеличилась в 2019 году, достигнув 328,2 млн долларов.
Прогнозирование и добыча кимберлитовых алмазов в Анголе выросла с 8 973 680 каратов в 2017 году до 9 216 802 каратов в 2018 году и 9 086 659 каратов в 2019 году, а к концу этого года ожидается добыча на уровне 8 310 000 каратов.
Из-за пандемии COVID-19 алмазный сектор серьезно пострадал, и его производство сократилось на 20%, с более чем 8 млн каратов, произведенных до конца сентября, до 5 890 387 каратов, из которых около 3 млн находятся в стоке.
Такое большое количество алмазов в стоке в значительной степени способствовало закрытию некоторых основных мировых рынков в период с марта по апрель прошлого года, в частности в Бельгии и Индии, где проходят огранку 90% алмазов, добываемых в Анголе.
Несмотря на это, Ангола стремится позиционировать себя в качестве третьего по величине производителя алмазов в мире после АЛРОСА и De Beers с объемом добычи около 30 млн каратов в год.
В алмазном секторе страны в настоящее время имеется 25 кимберлитовых проектов (17 вторичных и 8 первичных) и 13 находящихся в стадии добычи (3 первичных и 10 вторичных). Взятые вместе, они дают 11 762 рабочих места.

Диас Франсиско, корреспондент Rough&Polished в Анголе

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