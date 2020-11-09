Государственный бюджет Анголы может рассчитывать на 1,3 млрд долларов от ENDIAMA

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Председатель совета директоров национальной алмазной компании Анголы ENDIAMA Ганга Жуниор (Ganga Júnior) полагает, что алмазный сектор внесет в государственный бюджет Анголы порядка 2 398 065 000 долларов США до 2022 года, если объем производства алмазного сырья в стране вырастет до 14-20 млн каратов в год.

Ганга Жуниор выступил на вебинаре по алмазному сектору страны «Живучесть, устойчивость и финансовые перспективы», организованном министерством финансов и пролившем свет на проекты в портфеле Анголы, которые могут способствовать увеличению продукции горнодобывающей промышленности и доходов.

Два года назад (в 2018 году) вклад этого сектора в бюджет страны составил 252,2 млн долларов, и эта цифра значительно увеличилась в 2019 году, достигнув 328,2 млн долларов.

Прогнозирование и добыча кимберлитовых алмазов в Анголе выросла с 8 973 680 каратов в 2017 году до 9 216 802 каратов в 2018 году и 9 086 659 каратов в 2019 году, а к концу этого года ожидается добыча на уровне 8 310 000 каратов.

Из-за пандемии COVID-19 алмазный сектор серьезно пострадал, и его производство сократилось на 20%, с более чем 8 млн каратов, произведенных до конца сентября, до 5 890 387 каратов, из которых около 3 млн находятся в стоке.

Такое большое количество алмазов в стоке в значительной степени способствовало закрытию некоторых основных мировых рынков в период с марта по апрель прошлого года, в частности в Бельгии и Индии, где проходят огранку 90% алмазов, добываемых в Анголе.

Несмотря на это, Ангола стремится позиционировать себя в качестве третьего по величине производителя алмазов в мире после АЛРОСА и De Beers с объемом добычи около 30 млн каратов в год.

В алмазном секторе страны в настоящее время имеется 25 кимберлитовых проектов (17 вторичных и 8 первичных) и 13 находящихся в стадии добычи (3 первичных и 10 вторичных). Взятые вместе, они дают 11 762 рабочих места.



Диас Франсиско, корреспондент Rough&Polished в Анголе



