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Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
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12 октября 2020
Государственный бюджет Анголы может рассчитывать на 1,3 млрд долларов от ENDIAMA
Ганга Жуниор выступил на вебинаре по алмазному сектору страны «Живучесть, устойчивость и финансовые перспективы», организованном министерством финансов и пролившем свет на проекты в портфеле Анголы, которые могут способствовать увеличению продукции горнодобывающей промышленности и доходов.
Два года назад (в 2018 году) вклад этого сектора в бюджет страны составил 252,2 млн долларов, и эта цифра значительно увеличилась в 2019 году, достигнув 328,2 млн долларов.
Прогнозирование и добыча кимберлитовых алмазов в Анголе выросла с 8 973 680 каратов в 2017 году до 9 216 802 каратов в 2018 году и 9 086 659 каратов в 2019 году, а к концу этого года ожидается добыча на уровне 8 310 000 каратов.
Из-за пандемии COVID-19 алмазный сектор серьезно пострадал, и его производство сократилось на 20%, с более чем 8 млн каратов, произведенных до конца сентября, до 5 890 387 каратов, из которых около 3 млн находятся в стоке.
Такое большое количество алмазов в стоке в значительной степени способствовало закрытию некоторых основных мировых рынков в период с марта по апрель прошлого года, в частности в Бельгии и Индии, где проходят огранку 90% алмазов, добываемых в Анголе.
Несмотря на это, Ангола стремится позиционировать себя в качестве третьего по величине производителя алмазов в мире после АЛРОСА и De Beers с объемом добычи около 30 млн каратов в год.
В алмазном секторе страны в настоящее время имеется 25 кимберлитовых проектов (17 вторичных и 8 первичных) и 13 находящихся в стадии добычи (3 первичных и 10 вторичных). Взятые вместе, они дают 11 762 рабочих места.
Диас Франсиско, корреспондент Rough&Polished в Анголе