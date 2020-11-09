В 2020 году горнодобывающий сектор Ботсваны сократится почти на четверть

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Ожидается, что горнодобывающая промышленность Ботсваны сократится почти на четверть в этом году, прежде чем восстановится в 2021 году на фоне улучшения алмазного рынка и начала добычи на новом медном руднике.

Во время обращения к нации в понедельник президент страны Мокгвитси Масиси заявил, согласно агентству Reuters, что в 2020 году горнодобывающий сектор сократится на 24,5%.

На горнодобывающую промышленность приходится 80% валютных поступлений и пятая часть ВВП страны.

В третьем квартале 2020 года Debswana, совместное предприятие Ботсваны и De Beers, отправило покупателям алмазное сырье на сумму 287 млн долларов по сравнению с 863 млн долларов годом ранее.

Согласно данным, опубликованным центральным банком, в третьем квартале экспорт алмазного сырья из Ботсваны упал примерно на 66% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Снижение произошло из-за пандемии COVID-19, когда были введены глобальные ограничения на поездки с тем, чтобы ограничить распространение вируса.

Границы Ботсваны были закрыты в марте, что затруднило для иностранных покупателей алмазов поездки в эту южноафриканскую страну на ежемесячные продажи алмазов, проводимые De Beers в Габороне.

Ботсвана получает около 30% государственных доходов от алмазов, на которые приходится 70% ее экспорта.

По словам Масиси, в следующем году в горнодобывающем секторе ожидается рост на 14,4%.

«Алмазные рынки в США, Китае и Европе начинают демонстрировать признаки восстановления и, как ожидается, стабилизируются к декабрю 2020 года», - сказал он.

Также ожидается, что в первом квартале 2021 года будет введен в эксплуатацию медный рудник Хоэмакау (Khoemacau), а расширение угольного рудника Морупуле (Morupule) позволит к сентябрю 2021 года производить дополнительно один миллион тонн угля в год.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





