Эксклюзив
ЭПЛ Даймонд: наш бизнес - делать людей счастливыми
ЭПЛ Даймонд - одна из успешных компаний, которая даже в наши ковидные времена, несмотря на испытываемые ювелирами трудности, продолжает оставаться на плаву. Вывеску «ЭПЛ. Якутские бриллианты» можно встретить от Ванкувера и Майами до Улан-Батора и Алматы...
09 ноября 2020
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование мировых технологических стандартов помогло компании Kapu Gems создать для себя нишу на этом...
02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
В 2020 году горнодобывающий сектор Ботсваны сократится почти на четверть
Во время обращения к нации в понедельник президент страны Мокгвитси Масиси заявил, согласно агентству Reuters, что в 2020 году горнодобывающий сектор сократится на 24,5%.
На горнодобывающую промышленность приходится 80% валютных поступлений и пятая часть ВВП страны.
В третьем квартале 2020 года Debswana, совместное предприятие Ботсваны и De Beers, отправило покупателям алмазное сырье на сумму 287 млн долларов по сравнению с 863 млн долларов годом ранее.
Согласно данным, опубликованным центральным банком, в третьем квартале экспорт алмазного сырья из Ботсваны упал примерно на 66% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Снижение произошло из-за пандемии COVID-19, когда были введены глобальные ограничения на поездки с тем, чтобы ограничить распространение вируса.
Границы Ботсваны были закрыты в марте, что затруднило для иностранных покупателей алмазов поездки в эту южноафриканскую страну на ежемесячные продажи алмазов, проводимые De Beers в Габороне.
Ботсвана получает около 30% государственных доходов от алмазов, на которые приходится 70% ее экспорта.
По словам Масиси, в следующем году в горнодобывающем секторе ожидается рост на 14,4%.
«Алмазные рынки в США, Китае и Европе начинают демонстрировать признаки восстановления и, как ожидается, стабилизируются к декабрю 2020 года», - сказал он.
Также ожидается, что в первом квартале 2021 года будет введен в эксплуатацию медный рудник Хоэмакау (Khoemacau), а расширение угольного рудника Морупуле (Morupule) позволит к сентябрю 2021 года производить дополнительно один миллион тонн угля в год.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished