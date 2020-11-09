Зимбабве возлагает надежду на алмазы типа II, ставя цель довести объем горной добычи до $ 12 млрд к 2030 году

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По сообщениям местных СМИ, Зимбабве ожидает, что алмазы типа II помогут достичь поставленной цели – довести объем производства в горнодобывающей промышленности до $ 12 млрд к 2030 году.

Министр горнодобывающей промышленности Уинстон Читандо (Winston Chitando) заявил, что алмазы типа II будут добываться на алмазном проекте Малипати (Malipati) в провинциях Южный Матабелеленд и Масвинго.

Проект Малипати был создан компанией ALROSA Zimbabwe, являющейся совместным предприятием (СП) российской АЛРОСА и зимбабвийской консолидированной алмазной компании Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC).

«Алмазы второго типа не содержат азота и имеют хорошую цену. Мы рассчитываем достичь нашей цели в 10 млн каратов, исходя из 40 имеющихся у нас специальных грантов», - приводит слова Читандо портал Bulawyo24.

Председатель совета директоров ZCDC Веллингтон Пасипамире (Wellington Pasipamire) отметил, что алмазы типа II продаются на рынке больше, чем другие алмазы, благодаря их хорошему качеству.

СП планировало создать лагерь для разведки алмазов в 80 км к северу от города Бейтбридж.

Читандо сказал, что создание лагеря для разведки алмазов будет предшествовать строительству крупного алмазного рудника, который, как ожидается, будет создан в Бейтбридже, где будут добываться кимберлитовые алмазы. По его словам, работы на новом обогатительном заводе замедлились из-за пандемии COVID-19.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





