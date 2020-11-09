Эксклюзив
ЭПЛ Даймонд: наш бизнес - делать людей счастливыми
ЭПЛ Даймонд - одна из успешных компаний, которая даже в наши ковидные времена, несмотря на испытываемые ювелирами трудности, продолжает оставаться на плаву. Вывеску «ЭПЛ. Якутские бриллианты» можно встретить от Ванкувера и Майами до Улан-Батора и Алматы...
09 ноября 2020
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование мировых технологических стандартов помогло компании Kapu Gems создать для себя нишу на этом...
02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Зимбабве возлагает надежду на алмазы типа II, ставя цель довести объем горной добычи до $ 12 млрд к 2030 году
Министр горнодобывающей промышленности Уинстон Читандо (Winston Chitando) заявил, что алмазы типа II будут добываться на алмазном проекте Малипати (Malipati) в провинциях Южный Матабелеленд и Масвинго.
Проект Малипати был создан компанией ALROSA Zimbabwe, являющейся совместным предприятием (СП) российской АЛРОСА и зимбабвийской консолидированной алмазной компании Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC).
«Алмазы второго типа не содержат азота и имеют хорошую цену. Мы рассчитываем достичь нашей цели в 10 млн каратов, исходя из 40 имеющихся у нас специальных грантов», - приводит слова Читандо портал Bulawyo24.
Председатель совета директоров ZCDC Веллингтон Пасипамире (Wellington Pasipamire) отметил, что алмазы типа II продаются на рынке больше, чем другие алмазы, благодаря их хорошему качеству.
СП планировало создать лагерь для разведки алмазов в 80 км к северу от города Бейтбридж.
Читандо сказал, что создание лагеря для разведки алмазов будет предшествовать строительству крупного алмазного рудника, который, как ожидается, будет создан в Бейтбридже, где будут добываться кимберлитовые алмазы. По его словам, работы на новом обогатительном заводе замедлились из-за пандемии COVID-19.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished