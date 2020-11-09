Руководство службы безопасности Зимбабве провело кризисное совещание по проблеме контрабанды драгоценных минералов

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По сообщениям СМИ, на прошлой неделе военные Зимбабве созвали кризисное совещание после предполагаемого всплеска контрабанды золота и алмазов.

«На совещании, где допускались откровенные оценки, руководители службы безопасности дали понять, что контрабанда стала угрозой, которая, если ее не устранить, может еще больше нанести ущерб экономике, и так уже стоящей на коленях, - приводит слова неназванного источника издание Zim Morning Post. - Исследования, представленные на встрече, указывают на ситуацию, когда сотни людей теперь являются держателями лицензий на покупку золота, выданных компанией Fidelity Printers and Refiners».

В публикации утверждается, что сотрудники службы безопасности согласились аннулировать все лицензии на драгоценные камни, особенно на золото и алмазы.

«Решение уже принято. В ближайшие недели ряд лицензий будут аннулированы, а их держатели будут проверены до выдачи нового документа», - сообщил неназванный источник.

Исполнительный директор Ассоциации золотодобытчиков Зимбабве (Gold Miners Association of Zimbabwe) Ирвин Чиньензе (Irvine Chinyenze) заявил, что в конце октября из-за контрабанды страна потеряла от 25 до 30 тонн золота.

Исследование, проведенное и опубликованное Коалицией гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberly Process Civil Society Coalition, KPCSC) в середине этого года, показывает, что контрабанда алмазов из Зимбабве в Мозамбик растет после закрытия официальных пограничных постов для сдерживания распространения COVID-19.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





