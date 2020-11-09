Эксклюзив
ЭПЛ Даймонд: наш бизнес - делать людей счастливыми
ЭПЛ Даймонд - одна из успешных компаний, которая даже в наши ковидные времена, несмотря на испытываемые ювелирами трудности, продолжает оставаться на плаву. Вывеску «ЭПЛ. Якутские бриллианты» можно встретить от Ванкувера и Майами до Улан-Батора и Алматы...
09 ноября 2020
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование мировых технологических стандартов помогло компании Kapu Gems создать для себя нишу на этом...
02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Руководство службы безопасности Зимбабве провело кризисное совещание по проблеме контрабанды драгоценных минералов
«На совещании, где допускались откровенные оценки, руководители службы безопасности дали понять, что контрабанда стала угрозой, которая, если ее не устранить, может еще больше нанести ущерб экономике, и так уже стоящей на коленях, - приводит слова неназванного источника издание Zim Morning Post. - Исследования, представленные на встрече, указывают на ситуацию, когда сотни людей теперь являются держателями лицензий на покупку золота, выданных компанией Fidelity Printers and Refiners».
В публикации утверждается, что сотрудники службы безопасности согласились аннулировать все лицензии на драгоценные камни, особенно на золото и алмазы.
«Решение уже принято. В ближайшие недели ряд лицензий будут аннулированы, а их держатели будут проверены до выдачи нового документа», - сообщил неназванный источник.
Исполнительный директор Ассоциации золотодобытчиков Зимбабве (Gold Miners Association of Zimbabwe) Ирвин Чиньензе (Irvine Chinyenze) заявил, что в конце октября из-за контрабанды страна потеряла от 25 до 30 тонн золота.
Исследование, проведенное и опубликованное Коалицией гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberly Process Civil Society Coalition, KPCSC) в середине этого года, показывает, что контрабанда алмазов из Зимбабве в Мозамбик растет после закрытия официальных пограничных постов для сдерживания распространения COVID-19.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished