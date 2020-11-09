Эксклюзив
ЭПЛ Даймонд: наш бизнес - делать людей счастливыми
ЭПЛ Даймонд - одна из успешных компаний, которая даже в наши ковидные времена, несмотря на испытываемые ювелирами трудности, продолжает оставаться на плаву. Вывеску «ЭПЛ. Якутские бриллианты» можно встретить от Ванкувера и Майами до Улан-Батора и Алматы...
09 ноября 2020
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование мировых технологических стандартов помогло компании Kapu Gems создать для себя нишу на этом...
02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Botswana Diamonds наметила кимберлитовые объекты на проектах Марсфонтейн и Торни Ривер
Эта геологоразведочная компания, зарегистрированная на биржах AIM и BSE, сообщила, что из 10 обследованных участков выявлено четыре целевых участка, включая возможное вздутие на рудном теле площадью до 0,25 га и утолщения в системе кимберлитовых даек до 10 метров.
В сообщении компании говорится, что было применено несколько геофизических методов и технологий, включая гравитационные, электромагнитные, магнитные и радиолокационные исследования.
«Мы определили четыре вероятных цели - одно вздутие и три утолщения, - сказал председатель совета директоров компании Джон Тилинг (John Teeling). - Они будут пробурены в ближайшие недели. Некоторые из кимберлитовых трубок в этой области характеризуются очень высоким содержанием алмазов».
Буровые работы начнутся через две недели, сообщает Botswana Diamonds.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished