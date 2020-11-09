Botswana Diamonds наметила кимберлитовые объекты на проектах Марсфонтейн и Торни Ривер

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Компания Botswana Diamonds наметила несколько пригодных для бурения объектов после последней программы разведки, проведенной на алмазных месторождениях Марсфонтейн (Marsfontein) и Торни Ривер (Thorny River) в Южной Африке.

Эта геологоразведочная компания, зарегистрированная на биржах AIM и BSE, сообщила, что из 10 обследованных участков выявлено четыре целевых участка, включая возможное вздутие на рудном теле площадью до 0,25 га и утолщения в системе кимберлитовых даек до 10 метров.

В сообщении компании говорится, что было применено несколько геофизических методов и технологий, включая гравитационные, электромагнитные, магнитные и радиолокационные исследования.

«Мы определили четыре вероятных цели - одно вздутие и три утолщения, - сказал председатель совета директоров компании Джон Тилинг (John Teeling). - Они будут пробурены в ближайшие недели. Некоторые из кимберлитовых трубок в этой области характеризуются очень высоким содержанием алмазов».

Буровые работы начнутся через две недели, сообщает Botswana Diamonds.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





