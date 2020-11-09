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Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование мировых технологических стандартов помогло компании Kapu Gems создать для себя нишу на этом...
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Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
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12 октября 2020
АЛРОСА сообщила результаты продаж за октябрь и десять месяцев 2020 года
Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции в октябре составил $310,0 млн, в том числе алмазного сырья – $299,3 млн, бриллиантов − $10,7 млн.
Всего за десять месяцев 2020 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $1,890 млрд, в том числе алмазного сырья – $1,808 млрд, бриллиантов – $82,1 млн, говорится в пресс-релизе.
«В октябре сохранилась наметившаяся с августа тенденция к постепенному восстановлению спроса на алмазно-бриллиантовую продукцию на фоне пополнения огранщиками и ювелирными ритейлерами запасов сырья и готовой продукции в преддверии праздничного сезона. Следует отметить, что, реагируя на рыночную ситуацию и запросы наших клиентов, АЛРОСА скорректировала привычный ритм ежемесячных торговых сессий, которые уже не привязаны строго к конкретному календарному месяцу», - прокомментировал результаты октябрьских продаж заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.
По его словам, в публикуемые данные за октябрь частично вошли и результаты последней торговой сессии, которая началась в сентябре и продлилась в первой половине октября.
«Напомню, что по этой причине АЛРОСА приняла также решение объединить в дальнейшем октябрьскую торговую сессию с ноябрьской, которая в настоящее время уже началась. В результаты октября вошли также продажи в рамках проведенных в этом месяце аукционов. Так или иначе, в своей сбытовой политике АЛРОСА продолжает придерживаться ответственного подхода, основанного на удовлетворении конечного подтвержденного спроса со стороны клиентов», - сказал Агуреев.
Алекс Шишло для Rough&Polished