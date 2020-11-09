АЛРОСА сообщила результаты продаж за октябрь и десять месяцев 2020 года

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АЛРОСА сообщила результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов за октябрь и десять месяцев 2020 года.

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции в октябре составил $310,0 млн, в том числе алмазного сырья – $299,3 млн, бриллиантов − $10,7 млн.

Всего за десять месяцев 2020 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $1,890 млрд, в том числе алмазного сырья – $1,808 млрд, бриллиантов – $82,1 млн, говорится в пресс-релизе.

«В октябре сохранилась наметившаяся с августа тенденция к постепенному восстановлению спроса на алмазно-бриллиантовую продукцию на фоне пополнения огранщиками и ювелирными ритейлерами запасов сырья и готовой продукции в преддверии праздничного сезона. Следует отметить, что, реагируя на рыночную ситуацию и запросы наших клиентов, АЛРОСА скорректировала привычный ритм ежемесячных торговых сессий, которые уже не привязаны строго к конкретному календарному месяцу», - прокомментировал результаты октябрьских продаж заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

По его словам, в публикуемые данные за октябрь частично вошли и результаты последней торговой сессии, которая началась в сентябре и продлилась в первой половине октября.

«Напомню, что по этой причине АЛРОСА приняла также решение объединить в дальнейшем октябрьскую торговую сессию с ноябрьской, которая в настоящее время уже началась. В результаты октября вошли также продажи в рамках проведенных в этом месяце аукционов. Так или иначе, в своей сбытовой политике АЛРОСА продолжает придерживаться ответственного подхода, основанного на удовлетворении конечного подтвержденного спроса со стороны клиентов», - сказал Агуреев.



Алекс Шишло для Rough&Polished





