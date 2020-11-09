Мелкие синтетические алмазы будут в центре снимания на вебинаре в этом месяце

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Эксперты в области драгоценных камней и ювелирной промышленности Душан Симич (Dusan Simic) и Бранко Делянин (Branko Deljanin) объявили, что 20 ноября они организуют вебинар по искусственным алмазам, выращенным термобарическим методом (High Pressure High Temperature, HPHT) и методом химического осаждения из газовой фазы (Chemical Vapor Deposition, CVD), на котором в центре внимания будут мелкие камни («меле»).

Вебинар будет проведен в форме беседы в прямом эфире с Шэрри Вудринг (Sharrie Woodring) из США, которая является геммологом с 1998 года. Она гордится тем, что начала свою карьеру геммолога как раз тогда, когда HPHT- и CVD-алмазы начали оказывать влияние на алмазную промышленность.

В течение последних 15 лет Вудринг в качестве старшего геммолога лаборатории Gem Certification & Assurance Lab (GCAL) совершала поездки в различные части мира с геммологическими миссиями.

В 2016 году она приезжала в Ботсвану по заданию компаний Sotheby's и Lucara Diamond для оценочного анализа алмаза «Леседи Ла Рона» («Наш свет») весом 1 109 каратов.



Алекс Шишло для Rough&Polished



