В ноябре участники вебинара обсудят технологию выращивания алмазов

Сегодня

Эксперты в области драгоценных камней и ювелирной промышленности Душан Симич (Dusan Simic) и Бранко Делянин (Branko Deljanin) объявили, что четвертый бесплатный вебинар по выращенным в лаборатории алмазам состоится 14 ноября.

Это будет онлайн-беседа с пионером выращивания бесцветных синтетических алмазов методом HPHT доктором Борисом Фейгельсоном (Boris Feigelson) из США, посвященная процессу выращивания алмазов.

Фейгельсон - первый ученый, который более 35 лет назад изобрел в России новые методы удаления азота из ростовой ячейки алмазов и выращивания почти бесцветных алмазов методом HPHT.

Китайские кубические прессы успешно эксплуатируются в России для выращивания алмазов по методу температурного градиента.

В частности, были выращены высококачественные кристаллы типа IIa и IIb размером более 100 каратов, и этот вес может быть легко увеличен.



Алекс Шишло для Rough&Polished





