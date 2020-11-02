Эксклюзив
ЭПЛ Даймонд: наш бизнес - делать людей счастливыми
ЭПЛ Даймонд - одна из успешных компаний, которая даже в наши ковидные времена, несмотря на испытываемые ювелирами трудности, продолжает оставаться на плаву. Вывеску «ЭПЛ. Якутские бриллианты» можно встретить от Ванкувера и Майами до Улан-Батора и Алматы...
Вчера
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование мировых технологических стандартов помогло компании Kapu Gems создать для себя нишу на этом...
02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
В России заканчиваются алмазы – эксперт
«Компания «Алмазы Анабара», с деятельностью которой я хорошо знаком, в связи с истощением алмазоносных песков постепенно начинает переходить на россыпное золото и платину. По моему прогнозу, к 2030 году добыча россыпных алмазов в Арктической зоне РФ сократится не менее чем в три раза», - цитирует Похиленко интернет-ресурс finanz.ru.
Ученые предлагают переориентироваться на поиски месторождений коренных алмазов. По их мнению, сокращение спроса на камни ювелирного класса рано или поздно пройдет, поскольку связано исключительно с экономическим кризисом, вызванным пандемией.
«В Арктической зоне Якутии есть признаки нахождения на тех же территориях более древних среднепалеозойских трубок с возрастом примерно 370 млн лет, аналогичных «Удачной» и «Миру» и содержащих значительные объемы крупных дорогих алмазов», - говорит Похиленко.
Кимберлитовая трубка «Мир» - одно из крупнейших в мире месторождений алмазов, расположено в Республике Саха (Якутия), в долине реки Ирелях в 850 км к западу от Якутска. Добыча здесь прекращена в 2017 году из-за аварии. «Удачный» - крупнейший подземный рудник АЛРОСЫ, находится в городе Удачный на западе Якутии, пишет finanz.ru.
Алекс Шишло для Rough&Polished