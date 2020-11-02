В России заканчиваются алмазы – эксперт

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Истощение алмазоносных песков в Арктике приведет к тому, что к 2030 году добыча россыпных алмазов сократится не менее чем в три раза, в связи с чем необходимо переориентироваться на поиск месторождений коренных алмазов. В Якутии обнаружены признаки нескольких подобных месторождений со значительными запасами крупных алмазов, сообщил заместитель председателя Сибирского отделения РАН академик Николай Похиленко.

«Компания «Алмазы Анабара», с деятельностью которой я хорошо знаком, в связи с истощением алмазоносных песков постепенно начинает переходить на россыпное золото и платину. По моему прогнозу, к 2030 году добыча россыпных алмазов в Арктической зоне РФ сократится не менее чем в три раза», - цитирует Похиленко интернет-ресурс finanz.ru.

Ученые предлагают переориентироваться на поиски месторождений коренных алмазов. По их мнению, сокращение спроса на камни ювелирного класса рано или поздно пройдет, поскольку связано исключительно с экономическим кризисом, вызванным пандемией.

«В Арктической зоне Якутии есть признаки нахождения на тех же территориях более древних среднепалеозойских трубок с возрастом примерно 370 млн лет, аналогичных «Удачной» и «Миру» и содержащих значительные объемы крупных дорогих алмазов», - говорит Похиленко.

Кимберлитовая трубка «Мир» - одно из крупнейших в мире месторождений алмазов, расположено в Республике Саха (Якутия), в долине реки Ирелях в 850 км к западу от Якутска. Добыча здесь прекращена в 2017 году из-за аварии. «Удачный» - крупнейший подземный рудник АЛРОСЫ, находится в городе Удачный на западе Якутии, пишет finanz.ru.



Алекс Шишло для Rough&Polished





