Костин допустил перепродажу «АГД-Даймондс»

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(INTERFAX.RU) - Алмазодобывающей компанией «АГД-Даймондс» интересуется как минимум два серьезных покупателя, заявил глава ВТБ Андрей Костин на пресс-конференции в ходе инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовёт!»

«Наша позиция очень простая, мы абсолютно добросовестные кредиторы. У нас есть некая сумма, нам ее готовы вернуть, но нам говорят, что какой-то там пересчет будет, в рубли в доллары, по какому-то курсу старому. Мы посмотрели - не хватает чуть ли не $100 млн от того, что нам должны. И мы не считаем, что мы должны эти убытки нести. Поэтому при условии возврата нам суммы этой либо какой-то договоренности, то ради Бога, мы абсолютно точно не претендуем на этот актив», - сказал он.

«Если вдруг такого не случится (урегулирование спора «ЛУКОЙЛА» и «Открытия», а также полная компенсация всех издержек ВТБ. - ИФ.), то мы будем забирать этот актив. Но будем искать покупателя на него. Мы его буем продавать просто на определенных условиях. У нас такие интересанты есть, по крайней мере, два. Человек, который достаточно опытный в этой области, известный бизнесмен, который готов подключиться к этому процессу и забрать этот актив, - добавил Костин.

Актив, разработку которого вел «ЛУКОЙЛ», был продан компании ООО «Открытие промышленные инвестиции» (ОПИ, структура «Открытие холдинга», который в феврале этого года подал заявление о собственном банкротстве) за $1,45 млрд в 2017 году.

ФАС в конце мая подала иск о пересмотре сделки по покупке АГД. Как выяснила антимонопольная служба, «Открытие холдинг» при покупке актива скрыл от ФАС данные о гражданстве трех своих акционеров. Кроме того, по мнению ФАС, цена сделки была завышена вдвое. Учитывая, что основным активом холдинга на тот момент был банк «Открытие», который через несколько месяцев после сделки подпал под санацию, оспариваемая сделка может прикрывать вывод средств банка в пользу бенефициаров холдинга с иностранным гражданством, считает ФАС.

Сделку по покупке «Открытие холдингом» акций АГД частично финансировал ВТБ, выдав кредит ОПИ на $873 млн и получив в залог акции компании. Вначале банк сообщил, что ОПИ перестала исполнять обязательства по кредиту. Этот факт, а также попытка ФАС развернуть сделку вынудили ВТБ подать иск к ОПИ с требованием вернуть кредитные средства.

При этом глава ФАС Игорь Артемьев допускал возможность досудебного урегулирования спора, но на условиях антимонопольного ведомства и ЦБ, который сейчас владеет банком «Открытие».

Костин на брифинге в пятницу заявил, что «ни разу в жизни этого мирового соглашения не видел».

«Его ФАС где-то там пишет и говорит, что это условия, которые надо принять. Я вообще не знаю ни про какое соглашение. Но контакты с Задорновым (Михаил Задорнов, глава банка «Открытие». - ИФ.) и с Алекперовым (президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов. - ИФ.) у меня были по этому поводу», - сказал он.



