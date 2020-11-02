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12 октября 2020
Lucapa Diamond регистрирует увеличение годовой добычи алмазов и выручки на руднике Мотаэ
Это последовало за увеличением мощности перерабатывающего завода, а также рудника с 1,1 млн до 1,6 млн тонн руды в год.
Ожидается, что и выручка Мотаэ вырастет на 45% - до 21-30 млн долларов в год.
Производственный план и прогнозируемая финансовая информация основаны на добыче 9,4 млн тонн руды из выявленных ресурсов в южной части рудника в течение первых шести лет после его расширения.
«Полученная в результате экономия на масштабе, достигаемая за счет перехода на добычу 1,6 млн тонн руды в год, снижает эксплуатационные расходы на единицу продукции и увеличивает чистую операционную прибыль, что должно привести к росту годовой прибыли», - говорится в сообщении компании.
Кимберлитовые ресурсы Мотаэ содержат крупные и высококачественные алмазы, наличие которых делает его вторым по величине в мире кимберлитовым рудником со средним показателем стоимости алмазов от 500 до 750 долларов США за карат.
Более 75% выручки Мотаэ приходится на камни весом свыше 4,8 карата.
В 2019 году на руднике также было добыто три алмаза весом более 100 каратов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished