Lucapa Diamond регистрирует увеличение годовой добычи алмазов и выручки на руднике Мотаэ

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Как сообщила компания Lucapa Diamond, ожидается, что производство алмазов на руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото, принадлежащем ей на 70%, вырастет на 45% и составит от 31 000 до 44 000 каратов в год.

Это последовало за увеличением мощности перерабатывающего завода, а также рудника с 1,1 млн до 1,6 млн тонн руды в год.

Ожидается, что и выручка Мотаэ вырастет на 45% - до 21-30 млн долларов в год.

Производственный план и прогнозируемая финансовая информация основаны на добыче 9,4 млн тонн руды из выявленных ресурсов в южной части рудника в течение первых шести лет после его расширения.

«Полученная в результате экономия на масштабе, достигаемая за счет перехода на добычу 1,6 млн тонн руды в год, снижает эксплуатационные расходы на единицу продукции и увеличивает чистую операционную прибыль, что должно привести к росту годовой прибыли», - говорится в сообщении компании.

Кимберлитовые ресурсы Мотаэ содержат крупные и высококачественные алмазы, наличие которых делает его вторым по величине в мире кимберлитовым рудником со средним показателем стоимости алмазов от 500 до 750 долларов США за карат.

Более 75% выручки Мотаэ приходится на камни весом свыше 4,8 карата.

В 2019 году на руднике также было добыто три алмаза весом более 100 каратов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





