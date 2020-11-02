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12 октября 2020
Рудник Дамтшаа компании Debswana будет закрыт из-за слабого спроса на алмазы
Президент профсоюза горняков Ботсваны Джозеф Тсимако (Joseph Tsimako) заявил, что рудник закроется на три года.
«На руднике добываются алмазы низкого качества, поэтому вести добычу в этот период, когда рынок находится в депрессивном состоянии, стоит дорого», - приводит его слова агентство Reuters.
Годовой объем добычи рудника составляет 500 000 каратов алмазов, что составляет 2,5% от общего объема добычи Debswana.
Утверждается, что алмазы Дамтшаа имеют более низкую стоимость, чем алмазы, добытые на рудниках Жваненг (Jwaneng) и Orapa (Орапа).
Debswana также закроет на неопределенный срок перерабатывающий завод на руднике Орапа. Под угрозой закрытия находятся по крайней мере 500 рабочих мест.
За первые девять месяцев этого года Debswana произвела 12,3 млн каратов алмазов, что на 29% меньше, чем за тот же период 2019 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished