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12 октября 2020
Farfetch, Alibaba Group и Richemont создали партнерство для ускорения цифровизации индустрии роскоши
Партнерство приведет к новому поколению розничной торговли предметами роскоши за счет бесшовной интеграции цифровой и физической сфер, используя соответствующий опыт и обширный охват каждой компании.
Farfetch запустит каналы сбыта предметов роскоши на платформах Alibaba, каковыми являются Tmall Luxury Pavilion и Luxury Soho, а также на Tmall Global, международной торговой площадке Alibaba.
В рамках глобального партнерства Alibaba и Richemont инвестируют 600 млн долларов в частные конвертируемые облигации, выпущенные Farfetch Limited. Alibaba и Richemont также инвестируют 500 млн долларов в Farfetch China, получив в совокупности 25% акций в новом совместном предприятии, которое будет включать в себя рыночные операции Farfetch в районе Китая.
Luxury New Retail - это далеко идущая инициатива, в которой будут использоваться самые современные технологии многоканальной розничной торговли Farfetch и Alibaba для удовлетворения потребностей предприятий, занимающихся предметами роскоши, включая полный набор корпоративных решений на базе Farfetch.
Хосе Невес (José Neves), основатель, председатель и главный исполнительный директор Farfetch, комментируя это событие, сказал: «Это объявление - важный шаг в нашей миссии по объединению кураторов, создателей и потребителей индустрии роскошной моды. Инвестиции в размере 1,15 млрд долларов в Farfetch от Alibaba Group, Richemont и Artemis являются убедительным подтверждением нашей позиции в качестве глобальной платформы для торговли предметами роскоши. Инициатива Luxury New Retail исследует способы, которыми мы можем помочь более широкой отрасли двигаться вперед и процветать в мире после коронавируса».
Даниэль Чжан (Daniel Zhang), председатель совета директоров и генеральный директор Alibaba Group, со своей стороны заявил: «Сотрудничая с Farfetch и расширяя наши существующие отношения с Richemont, мы ускорим цифровизацию мировой индустрии розничной торговли предметами роскоши и изменим опыт покупок предметов роскоши для потребителей».
Иоганн Руперт, председатель совета директоров Richemont, отметил: «Эта инициатива объединяет мощное сочетание взаимодополняющих сильных сторон, в частности, опыта наших предприятий в сфере розничной торговли предметами роскоши и тесного партнерства с брендами YOOX NET-A-PORTER, экспертного контроля и исключительной заботы о клиентах, что поможет нам обеспечить опыт безупречной многоканальной торговли для наших взыскательных клиентов».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished