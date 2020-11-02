В сентябре продажи ювелирных изделий в Гонконге упали на 25,7%

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Согласно отчету правительства Гонконга, розничные продажи ювелирных изделий в сентябре 2020 года снизились на 25,7% в годовом исчислении. В сентябре снижение было более медленным, чем в предыдущие месяцы из-за ослабления распространения COVID-19 в городе (в августе спад составил 37,8%, в июле - 54,3%). Продажи ювелирных изделий за первые три квартала снизились на 59,6%.

Согласно прогнозам, в ближайшей перспективе розничная торговля останется сложной, поскольку въездной туризм вряд ли быстро восстановится, а рынок труда окажется под давлением.

Однако со стабилизацией местной пандемии коронавируса и недавним ослаблением мер социального дистанцирования потребительские настроения населения, вероятно, повысятся.

Экспорт ювелирных изделий в сентябре снизился на 5,2% (по сравнению с 13,2% в августе). С января по сентябрь экспорт ювелирных изделий в годовом исчислении упал на 23,5%.

По данным правительства, улучшение товарного экспорта было вызвано заметным усилением экспорта в материковый Китай. Экспорт в США вернулся к умеренному росту, экспорт в ЕС сократился меньше, в то время как другие основные азиатские рынки показали смешанную динамику.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





