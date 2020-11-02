Эксклюзив
ЭПЛ Даймонд: наш бизнес - делать людей счастливыми
ЭПЛ Даймонд - одна из успешных компаний, которая даже в наши ковидные времена, несмотря на испытываемые ювелирами трудности, продолжает оставаться на плаву. Вывеску «ЭПЛ. Якутские бриллианты» можно встретить от Ванкувера и Майами до Улан-Батора и Алматы...
Сегодня
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование мировых технологических стандартов помогло компании Kapu Gems создать для себя нишу на этом...
02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
В сентябре продажи ювелирных изделий в Гонконге упали на 25,7%
Согласно прогнозам, в ближайшей перспективе розничная торговля останется сложной, поскольку въездной туризм вряд ли быстро восстановится, а рынок труда окажется под давлением.
Однако со стабилизацией местной пандемии коронавируса и недавним ослаблением мер социального дистанцирования потребительские настроения населения, вероятно, повысятся.
Экспорт ювелирных изделий в сентябре снизился на 5,2% (по сравнению с 13,2% в августе). С января по сентябрь экспорт ювелирных изделий в годовом исчислении упал на 23,5%.
По данным правительства, улучшение товарного экспорта было вызвано заметным усилением экспорта в материковый Китай. Экспорт в США вернулся к умеренному росту, экспорт в ЕС сократился меньше, в то время как другие основные азиатские рынки показали смешанную динамику.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished