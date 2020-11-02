Эксклюзив
ЭПЛ Даймонд: наш бизнес - делать людей счастливыми
ЭПЛ Даймонд - одна из успешных компаний, которая даже в наши ковидные времена, несмотря на испытываемые ювелирами трудности, продолжает оставаться на плаву. Вывеску «ЭПЛ. Якутские бриллианты» можно встретить от Ванкувера и Майами до Улан-Батора и Алматы...
Вчера
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование мировых технологических стандартов помогло компании Kapu Gems создать для себя нишу на этом...
02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
CTF предложит сертификаты оценки бриллиантов, поддерживаемые искусственным интеллектом
Технология искусственного интеллекта, разработанная компанией Goldway Technology Ltd, получила шесть международных патентов на изобретения, в том числе на проектирование систем, рабочие процессы и анализ искусственного интеллекта. Она обеспечивает строго контролируемую среду классификации камней и стабильную производительность анализа. Процесс занимает всего несколько минут, что повышает рентабельность классификации бриллиантов.
Эта услуга будет впервые доступна для бриллиантов T MARK (0,30 карата и ниже) в Гонконге в первой половине 2021 года.
Бобби Лю (Bobby Liu), исполнительный директор CTF Group, сказал по этому поводу: «Сертификат оценки бриллиантов Chow Tai Fook AI надежно записан в системе блокчейн и легко интегрируется в приложение CHOW TAI FOOK T MARK, позволяя клиентам легко получать доступ как к отслеживаемости своих бриллиантов, так и к информации о классификации в рамках единой цифровой платформы».
По заявлению компании, сертификат AI Diamond Grading Certificate предложит клиентам последовательные и точные стандарты классификации бриллиантов наряду с «дополнительной» гарантией качества природных камней. Сертификат AI Diamond Grading Certificate будет выпущен на рынок в ближайшее время.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished