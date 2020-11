CTF предложит сертификаты оценки бриллиантов, поддерживаемые искусственным интеллектом

Сегодня

Гонконгский ритейлер Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd (CTF) вскоре предложит новый сертификат оценки бриллиантов, основанный на искусственном интеллекте (Artificial Intelligence, AI) и технологии блокчейн, в сотрудничестве с Goldway Technology Ltd.

Технология искусственного интеллекта, разработанная компанией Goldway Technology Ltd, получила шесть международных патентов на изобретения, в том числе на проектирование систем, рабочие процессы и анализ искусственного интеллекта. Она обеспечивает строго контролируемую среду классификации камней и стабильную производительность анализа. Процесс занимает всего несколько минут, что повышает рентабельность классификации бриллиантов.

Эта услуга будет впервые доступна для бриллиантов T MARK (0,30 карата и ниже) в Гонконге в первой половине 2021 года.

Бобби Лю (Bobby Liu), исполнительный директор CTF Group, сказал по этому поводу: «Сертификат оценки бриллиантов Chow Tai Fook AI надежно записан в системе блокчейн и легко интегрируется в приложение CHOW TAI FOOK T MARK, позволяя клиентам легко получать доступ как к отслеживаемости своих бриллиантов, так и к информации о классификации в рамках единой цифровой платформы».

По заявлению компании, сертификат AI Diamond Grading Certificate предложит клиентам последовательные и точные стандарты классификации бриллиантов наряду с «дополнительной» гарантией качества природных камней. Сертификат AI Diamond Grading Certificate будет выпущен на рынок в ближайшее время.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished