Эксклюзив
ЭПЛ Даймонд: наш бизнес - делать людей счастливыми
ЭПЛ Даймонд - одна из успешных компаний, которая даже в наши ковидные времена, несмотря на испытываемые ювелирами трудности, продолжает оставаться на плаву. Вывеску «ЭПЛ. Якутские бриллианты» можно встретить от Ванкувера и Майами до Улан-Батора и Алматы...
Сегодня
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование мировых технологических стандартов помогло компании Kapu Gems создать для себя нишу на этом...
02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Richemont объявила промежуточные результаты на 30 сентября 2020 года
Продажи группы за полугодие снизились на 26%, до 5 478 млн евро, при фактических обменных курсах валют и на 25% - при постоянных. Объем розничной онлайн-торговли снизился на 4% при фактических обменных курсах.
Продажи в Китае выросли на 78% при фактических обменных курсах, что частично смягчило двузначное снижение в Европе, Америке и Японии.
Общая и чистая денежные позиции группы по состоянию на 30 сентября 2020 года составили 7 128 млн евро и 2 111 млн евро соответственно.
«Поскольку мир постепенно вновь открывается для деловых и международных поездок, снижение продаж во втором квартале было ограничено двумя процентами при постоянных обменных курсах и пятью процентами при фактических обменных курсах. Это является заметным улучшением по сравнению с сокращением на 47% в первом квартале (как при фактических, так и при постоянных обменных курсах)», - прокомментировал Иоганн Руперт (Johann Rupert), председатель правления компании.
Алекс Шишло для Rough&Polished