Richemont объявила промежуточные результаты на 30 сентября 2020 года

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Швейцарская группа Richemont, производящая товары класса «люкс», объявила промежуточные результаты по состоянию на 30 сентября 2020 года.

Продажи группы за полугодие снизились на 26%, до 5 478 млн евро, при фактических обменных курсах валют и на 25% - при постоянных. Объем розничной онлайн-торговли снизился на 4% при фактических обменных курсах.

Продажи в Китае выросли на 78% при фактических обменных курсах, что частично смягчило двузначное снижение в Европе, Америке и Японии.

Общая и чистая денежные позиции группы по состоянию на 30 сентября 2020 года составили 7 128 млн евро и 2 111 млн евро соответственно.

«Поскольку мир постепенно вновь открывается для деловых и международных поездок, снижение продаж во втором квартале было ограничено двумя процентами при постоянных обменных курсах и пятью процентами при фактических обменных курсах. Это является заметным улучшением по сравнению с сокращением на 47% в первом квартале (как при фактических, так и при постоянных обменных курсах)», - прокомментировал Иоганн Руперт (Johann Rupert), председатель правления компании.



Алекс Шишло для Rough&Polished



