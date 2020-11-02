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Сегодня

Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса

Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование мировых технологических стандартов помогло компании Kapu Gems создать для себя нишу на этом...

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Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»

Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...

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Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...

12 октября 2020

Richemont объявила промежуточные результаты на 30 сентября 2020 года

Сегодня
Новости
Швейцарская группа Richemont, производящая товары класса «люкс», объявила промежуточные результаты по состоянию на 30 сентября 2020 года.
Продажи группы за полугодие снизились на 26%, до 5 478 млн евро, при фактических обменных курсах валют и на 25% - при постоянных. Объем розничной онлайн-торговли снизился на 4% при фактических обменных курсах.
Продажи в Китае выросли на 78% при фактических обменных курсах, что частично смягчило двузначное снижение в Европе, Америке и Японии.
Общая и чистая денежные позиции группы по состоянию на 30 сентября 2020 года составили 7 128 млн евро и 2 111 млн евро соответственно.
«Поскольку мир постепенно вновь открывается для деловых и международных поездок, снижение продаж во втором квартале было ограничено двумя процентами при постоянных обменных курсах и пятью процентами при фактических обменных курсах. Это является заметным улучшением по сравнению с сокращением на 47% в первом квартале (как при фактических, так и при постоянных обменных курсах)», - прокомментировал Иоганн Руперт (Johann Rupert), председатель правления компании.

Алекс Шишло для Rough&Polished

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