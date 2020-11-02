Эксклюзив
ЭПЛ Даймонд: наш бизнес - делать людей счастливыми
ЭПЛ Даймонд - одна из успешных компаний, которая даже в наши ковидные времена, несмотря на испытываемые ювелирами трудности, продолжает оставаться на плаву. Вывеску «ЭПЛ. Якутские бриллианты» можно встретить от Ванкувера и Майами до Улан-Батора и Алматы...
Сегодня
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование мировых технологических стандартов помогло компании Kapu Gems создать для себя нишу на этом...
02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Mountain Province объявила результаты за 3 квартал 2020 года
Mountain Province добыла в общей сложности 9 881 000 тонн руды, что на 16% меньше по сравнению с 11 742 000 тоннами в третьем квартале 2019 года. Переработано 821 000 тонн руды, что на 8% меньше по сравнению с третьим кварталом 2019 года (891 000 тонн).
Было извлечено 1 795 000 каратов алмазов при среднем содержании 2,19 карата на тонну руды, что на 17% превышает показатель третьего квартала 2019 года, когда было добыто 1 528 000 каратов алмазов при среднем содержании 1,71 карата на тонну руды.
«После длительного периода негативных новостей относительно алмазной промышленности и борьбы с последствиями пандемии COVID-19 мы рады видеть, что рынок необработанных алмазов начинает демонстрировать некоторую положительную динамику. В третьем квартале мы наблюдали восстановление цен вблизи доковидовых уровней с минимумов, наблюдавшихся во время пика пандемии», - прокомментировал Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и главный исполнительный директор компании.
«Хотя спрос на необработанные алмазы еще не вернулся к уровню, который был до COVID-19, низкий объем предложения, поступающего на рынок, помог повысить уровень доверия к отрасли, что стало движущим фактором, влияющим на спрос и цены на необработанные алмазы в течение квартала», - добавил он.
Алекс Шишло для Rough&Polished