Mountain Province объявила результаты за 3 квартал 2020 года

Сегодня

Компания Mountain Province Diamonds Inc. объявила производственные и финансовые результаты за третий квартал, закончившийся 30 сентября 2020 года.

Mountain Province добыла в общей сложности 9 881 000 тонн руды, что на 16% меньше по сравнению с 11 742 000 тоннами в третьем квартале 2019 года. Переработано 821 000 тонн руды, что на 8% меньше по сравнению с третьим кварталом 2019 года (891 000 тонн).

Было извлечено 1 795 000 каратов алмазов при среднем содержании 2,19 карата на тонну руды, что на 17% превышает показатель третьего квартала 2019 года, когда было добыто 1 528 000 каратов алмазов при среднем содержании 1,71 карата на тонну руды.

«После длительного периода негативных новостей относительно алмазной промышленности и борьбы с последствиями пандемии COVID-19 мы рады видеть, что рынок необработанных алмазов начинает демонстрировать некоторую положительную динамику. В третьем квартале мы наблюдали восстановление цен вблизи доковидовых уровней с минимумов, наблюдавшихся во время пика пандемии», - прокомментировал Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и главный исполнительный директор компании.

«Хотя спрос на необработанные алмазы еще не вернулся к уровню, который был до COVID-19, низкий объем предложения, поступающего на рынок, помог повысить уровень доверия к отрасли, что стало движущим фактором, влияющим на спрос и цены на необработанные алмазы в течение квартала», - добавил он.



Алекс Шишло для Rough&Polished



