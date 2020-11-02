АЛРОСА инвестирует более 100 млн рублей в развитие «Кристалла»

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АЛРОСА объявила, что инвестирует более 100 млн рублей в технологическое развитие смоленского «Кристалла» в 2021 году и планирует обеспечить полную загрузку его ограночных мощностей.

По словам генерального директора АЛРОСА Сергея Иванова, последние семь месяцев стали сложным испытанием как для компании в целом, так и для трудового коллектива смоленского завода «Кристалл». Пандемия COVID-19 оказала беспрецедентное влияние на алмазно-бриллиантовую отрасль. В результате последовавших локдаунов и закрытия границ начиная с марта 2020 года торговля бриллиантами на основных мировых рынках практически прекратилась. Импортно-экспортные операции основных ограночных центров в первом полугодии упали почти на 60% относительно того же периода в 2019 году. Одновременно с этим возникла необходимость обеспечить максимальную защиту персонала завода «Кристалл» от угрозы распространения коронавирусной инфекции.

В сложившихся условиях «Кристаллу» пришлось принять меры, связанные как с сокращением персонала, так и с введением режима простоя и, впоследствии, режима неполной рабочей недели, сообщается в пресс-релизе.

«Благодаря наметившимся в конце третьего квартала положительным сдвигам на мировом ювелирном рынке, постепенно стал возвращаться спрос на бриллианты. Уже в октябре-ноябре это позволило под заказы клиентов обеспечить увеличение загрузки нескольких участков производства и, как следствие, перевести сотрудников этих участков на четырёхдневную рабочую неделю. С 1 декабря планируем вывести завод на полную рабочую неделю», - заявил Иванов.

В 2021 режим работы завода будет во многом зависеть от того, как будет развиваться макроэкономическая и эпидемиологическая ситуация. При позитивном развитии рынка руководство АЛРОСА видит возможность обеспечить полную загрузку ограночных мощностей.



Алекс Шишло для Rough&Polished



