Эксклюзив
ЭПЛ Даймонд: наш бизнес - делать людей счастливыми
ЭПЛ Даймонд - одна из успешных компаний, которая даже в наши ковидные времена, несмотря на испытываемые ювелирами трудности, продолжает оставаться на плаву. Вывеску «ЭПЛ. Якутские бриллианты» можно встретить от Ванкувера и Майами до Улан-Батора и Алматы...
Сегодня
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование мировых технологических стандартов помогло компании Kapu Gems создать для себя нишу на этом...
02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
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Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
АЛРОСА инвестирует более 100 млн рублей в развитие «Кристалла»
По словам генерального директора АЛРОСА Сергея Иванова, последние семь месяцев стали сложным испытанием как для компании в целом, так и для трудового коллектива смоленского завода «Кристалл». Пандемия COVID-19 оказала беспрецедентное влияние на алмазно-бриллиантовую отрасль. В результате последовавших локдаунов и закрытия границ начиная с марта 2020 года торговля бриллиантами на основных мировых рынках практически прекратилась. Импортно-экспортные операции основных ограночных центров в первом полугодии упали почти на 60% относительно того же периода в 2019 году. Одновременно с этим возникла необходимость обеспечить максимальную защиту персонала завода «Кристалл» от угрозы распространения коронавирусной инфекции.
В сложившихся условиях «Кристаллу» пришлось принять меры, связанные как с сокращением персонала, так и с введением режима простоя и, впоследствии, режима неполной рабочей недели, сообщается в пресс-релизе.
«Благодаря наметившимся в конце третьего квартала положительным сдвигам на мировом ювелирном рынке, постепенно стал возвращаться спрос на бриллианты. Уже в октябре-ноябре это позволило под заказы клиентов обеспечить увеличение загрузки нескольких участков производства и, как следствие, перевести сотрудников этих участков на четырёхдневную рабочую неделю. С 1 декабря планируем вывести завод на полную рабочую неделю», - заявил Иванов.
В 2021 режим работы завода будет во многом зависеть от того, как будет развиваться макроэкономическая и эпидемиологическая ситуация. При позитивном развитии рынка руководство АЛРОСА видит возможность обеспечить полную загрузку ограночных мощностей.
Алекс Шишло для Rough&Polished