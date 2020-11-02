Эксклюзив
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование мировых технологических стандартов помогло компании Kapu Gems создать для себя нишу на этом...
02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Рабочие в Индии нашли два дорогих алмаза на рудниках Панна
Камни, которые 2 ноября были сданы на хранение в алмазный офис, будут проданы с аукциона, и рабочие получат выручку за вычетом 12,5% роялти.
Камень весом 7,44 карата будет стоить около 3 млн долларов, а более крупный камень - вдвое больше. Точная сумма будет определена только после того, как власти внимательно изучат камни.
Оба рабочих были в восторге от своих находок. Для одного из них, мелкого фермера с двумя акрами земли, это первая такая добыча. «Я использую вырученные деньги для обучения своих детей», - заявил он. Второй из них рассказал: «Я вхожу в группу из четырех человек, и мы прилагали все усилия, чтобы найти алмазы на нашей частной земле в течение последних шести месяцев. По божией милости, я впервые нашел этот качественный алмаз».
Район Панна, расположенный в экономически отсталой области Бунделькханд, славится своими алмазными рудниками.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished