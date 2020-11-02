Рабочие в Индии нашли два дорогих алмаза на рудниках Панна

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Два рабочих стали миллионерами после того, как обнаружили два алмаза на рудниках в районе Панна в штате Мадхья-Прадеш в Индии. Один из них добыл камень весом 7,44 карата на руднике в Джаруапуре, а другой - камень весом 14,98 карата в районе Кришна-Кальянпур.

Камни, которые 2 ноября были сданы на хранение в алмазный офис, будут проданы с аукциона, и рабочие получат выручку за вычетом 12,5% роялти.

Камень весом 7,44 карата будет стоить около 3 млн долларов, а более крупный камень - вдвое больше. Точная сумма будет определена только после того, как власти внимательно изучат камни.

Оба рабочих были в восторге от своих находок. Для одного из них, мелкого фермера с двумя акрами земли, это первая такая добыча. «Я использую вырученные деньги для обучения своих детей», - заявил он. Второй из них рассказал: «Я вхожу в группу из четырех человек, и мы прилагали все усилия, чтобы найти алмазы на нашей частной земле в течение последних шести месяцев. По божией милости, я впервые нашел этот качественный алмаз».

Район Панна, расположенный в экономически отсталой области Бунделькханд, славится своими алмазными рудниками.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





