В Дубае открывается сервисный центр Sarine Galaxy®

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Фото: Sarine Technologies

Компания Sarine Technologies Ltd объявила об открытии сервисного центра Galaxy® в Дубае в сотрудничестве с TRIGEM DMCC.Центр сканирования включений в сырых алмазах Sarine Galaxy® открывается в Дубае с тем, чтобы предоставлять услуги клиентам в этом развивающемся торговом центре, занимающемся куплей и продажей алмазов и бриллиантов. В связи с изменениями геополитической базы и базы производственных затрат Дубай вполне может стать важнейшим глобальным центром торговли алмазным сырьем, говорится в пресс-релизе компании Sarine Technologies.TRIGEM DMCC, поставщик разнообразных услуг для торговцев алмазами и тендерных домов Дубая, будет управлять сервисным центром по лицензии компании Galatea, находящейся в полной собственности Sarine.«Сервисный центр в Дубае присоединится к другим нашим центрам во всех ограночных центрах в Израиле, Индии, США, Бельгии, Ботсване, Китае, Намибии, России и Южной Африке», - говорится в сообщении Sarine Technologies.Дэвид Забински (David Zabinsky), генеральный директор TRIGEM DMCC, так прокомментировал это событие: «Для нас большая честь сотрудничать с Sarine, что дает возможность донести все то, чем гордится израильский алмазный сектор, до Эмиратов, помогая в дальнейшем продвигать Дубай как истинную и неоспоримую мировую столицу торговли алмазами. Мы с нетерпением ждем возможности предложить нашу систему Galaxy® и услуги кипячения алмазов как новым, так и существующим клиентам, поскольку все больше и больше компаний выбирают Дубай в качестве своего предпочтительного центра для торговли необработанными алмазами и аукционов по их продаже».Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, в свою очередь сказал: «Мы очень рады, что можем предоставлять эти услуги в ОАЭ, и считаем, что они принесут значительную добавленную стоимость диамантерам Дубая, которые теперь смогут открыто быть клиентами Sarine».