Йорам Дваш избран председателем совета директоров Израильского института алмазов

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Йорам Дваш (Yoram Dvash), уходящий президент Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE), был избран председателем совета директоров Израильского института алмазов (Israel Diamond Institute, IDI) на трехлетний срок. Йорам Дваш сменил Боаза Молдавски (Boaz Moldawsky), который ушел в отставку на прошлой неделе.Йорам Дваш сказал, что, когда он объявил, что уходит с поста президента IDE, он не планировал брать на себя другую публичную роль в израильской алмазной отрасли, но согласился с общественным мнением, которое побудило его сделать это.«Я получил сотни просьб от представителей отрасли о том, чтобы взять на себя роль председателя совета директоров IDI, и я чувствовал, что не могу отказаться. Хотя я решил отдохнуть от государственной службы, работа в этой отрасли у меня в крови. Огромная поддержка, которую я получил, только укрепляет мою решимость делать все возможное на этой должности», - сказал Йорам Дваш.IDI - это некоммерческая компания, представляющая общественные интересы, а также все учреждения израильской алмазной промышленности. IDI работает над продвижением и укреплением позиции Израиля в качестве мирового алмазного центра посредством маркетинговых инициатив, кампаний по связям с общественностью, размещения национальных павильонов на крупных торговых выставках, организации и размещения торговых делегаций, а также через специальный портал israelidiamond.co.il.