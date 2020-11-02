Эксклюзив
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование мировых технологических стандартов помогло компании Kapu Gems создать для себя нишу на этом...
02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Йорам Дваш избран председателем совета директоров Израильского института алмазов
Йорам Дваш сказал, что, когда он объявил, что уходит с поста президента IDE, он не планировал брать на себя другую публичную роль в израильской алмазной отрасли, но согласился с общественным мнением, которое побудило его сделать это.
«Я получил сотни просьб от представителей отрасли о том, чтобы взять на себя роль председателя совета директоров IDI, и я чувствовал, что не могу отказаться. Хотя я решил отдохнуть от государственной службы, работа в этой отрасли у меня в крови. Огромная поддержка, которую я получил, только укрепляет мою решимость делать все возможное на этой должности», - сказал Йорам Дваш.
IDI - это некоммерческая компания, представляющая общественные интересы, а также все учреждения израильской алмазной промышленности. IDI работает над продвижением и укреплением позиции Израиля в качестве мирового алмазного центра посредством маркетинговых инициатив, кампаний по связям с общественностью, размещения национальных павильонов на крупных торговых выставках, организации и размещения торговых делегаций, а также через специальный портал israelidiamond.co.il.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished