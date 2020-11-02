С 2019 по 2024 год рынок синтетических алмазов ежегодно будет расти на 7,85%

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Согласно новому докладу, распространяемому компанией Absolute Reports, которая занимается поставкой аналитической информации, в период с 2019 по 2024 год рынок синтетических алмазов будет увеличиваться при совокупном среднегодовом темпе роста (Compound Annual Growth Rate, CAGR) в 7,85%.

В нем говорится, что одним из основных факторов, определяющих исследуемый рынок, является растущий спрос со стороны электронной промышленности, поскольку синтетические алмазы стали частью критически важной высокоэффективной технологии нагрева, которая предотвращает перегрев кремния и других полупроводниковых материалов.

«Синтетические алмазы не имеют себе равных по способности рассеивать тепло, - говорится в резюме доклада. - При применении в качестве полупроводников синтетические алмазы используются для производства более компактной и мощной электроники, что тем самым ведет к росту их применения в радиочастотных и силовых устройствах».

Согласно докладу, распространяемому компанией Absolute Reports, синтетические алмазы также широко используются в суперабразивных изделиях, таких как шлифовальные круги, режущие инструменты, инструменты для сверления и заточки, а также для производства продукции в автомобильной, медицинской, аэрокосмической и электронной промышленности.

«Следовательно, растущий спрос на суперабразивы, вероятно, также повысит спрос на синтетические алмазы», - говорится в докладе.

Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке синтетических алмазов во всем мире благодаря быстрому росту производства электроники в таких странах, как Китай, Индия и Япония.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





