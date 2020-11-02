Lucara Diamond привлекла Louis Vuitton и HB Antwerp к огранке алмаза «Сетунья» весом 549 каратов

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Lucara Diamond договорилась с компаниями Louis Vuitton и HB Antwerp об огранке редкого белого алмаза весом 549 каратов, названного «Сетунья» (Sethunya), что на языке тсвана означает «цветок».

Алмаз был извлечен неповрежденным в результате прямого измельчения руды, полученной с участка EM/PK (S) в южной части полностью принадлежащего Lucara Diamond рудника Карове (Karowe) в Ботсване в феврале прошлого года.

Lucara Diamond сообщила, что соглашение является продолжением сотрудничества - о котором было объявлено в январе - с Louis Vuitton и HB Antwerp по историческому алмазу «Севело» (Sewelô) («Редкая находка») весом 1 758 каратов, крупнейшему алмазу Ботсваны, также извлеченному на руднике Карове в прошлом году.

«Мы очень рады развивать новаторское партнерство, установленное с целью огранки «Севело» в начале этого года, объединяя опыт производства и цепочки поставок HB Antwerp в сотрудничестве с Louis Vuitton, ведущим мировым брендом, производящим предметы роскоши, чтобы преобразовать алмаз «Сетунья» в экстраординарную, сделанную на заказ коллекцию бриллиантов, удовлетворяющую желаниям только клиентов Louis Vuitton по всему миру», - сказала исполнительный директор Lucara Diamond Эйра Томас (Eira Thomas).

В соответствии с соглашением стороны будут сотрудничать и планировать создание бриллиантов наивысшей стоимости из сырого алмаза массой 549 каратов, которые будут предоставлены только в распоряжение Louis Vuitton.

Компании Lucara Diamond будет выплачена сумма, равная покупной цене на основе предполагаемого количества полученных бриллиантов, определяемого с помощью современных приборов сканирования и планирования алмазов компании HB Antwerp с последующей выверкой фактически достигнутых продаж бриллиантов за вычетом комиссии и затрат на производство.

Lucara Diamond получит деньги в размере покупной цены, основанной на количестве полученных из сырого алмаза бриллиантов, не позднее четвертого квартала 2021 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





