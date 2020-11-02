Бриллиант глубокого желтого цвета станет звездой аукциона в Гонконге

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Фото: Tiancheng International

Природный бриллиант глубокого желтого цвета весом 6,7 карата, отличающийся «насыщенным оттенком и яркой игрой», будет изюминкой предстоящего аукциона по продаже ювелирных изделий и жадеита, который проводит компания Tiancheng International 28 ноября в Гонконге. Об этом пишет портал jewellery.net.Бриллиант чистоты VS1, предварительная оценка которого составляет от 450 000 до 705 000 долларов США, добыт на руднике Зимми (Zimmi) в Сьерра-Леоне на западе Африки.По данным аукционного дома Tiancheng International, бриллианты, добытые на руднике Зимми, пользуются большим спросом из-за их цвета с чрезвычайно редким мандариновым оттенком. Добытые там крупные желтые бриллианты весом более пяти каратов являются чрезвычайной редкостью.Другой звездный лот - серьги, украшенные природными бриллиантами глубокого желтого цвета весом 3,03 и 3,01 карата, также извлеченных на руднике Зимми.Среди других примечательных ювелирных украшений, предложенных к продаже на предстоящем аукционе, бриллиант чистоты IF типа IIA массой 10,18 карата; серьги с двойным кольцом, украшенные жадеитом и бриллиантами; кулон из жадеита «Гуаньинь»; и линейка украшений с бриллиантами и драгоценными камнями причудливой окраски.Предварительный просмотр лотов пройдет с 25 по 27 ноября.