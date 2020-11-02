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Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
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Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
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05 октября 2020
ZCDC подчеркивает необходимость увеличения добавленной стоимости алмазов
Исполнительный директор компании Марк Мабхудху (Mark Mabhudhu), как пишет портал The Herald Finance & Business, заявил, что стоимость мирового сектора алмазного сырья составляет 10-15 млрд долларов США, но в дальнейшем она вырастает до 100 млрд долларов при огранке камней и производстве ювелирных изделий.
«Мы не можем сидеть и довольствоваться 15 миллиардами долларов. Поэтому мы инициировали план по увеличению добавленной стоимости со следующего года, когда мы займемся огранкой алмазов, чтобы не продавать только одно алмазное сырье, - сказал он. - Президент много раз говорил о добавленной стоимости и бенефикации, и мы твердо подключаемся к этой программе».
По словам Мабхудху, разведка алмазов будет продолжена и есть планы по открытию закрытых рудников, таких как Ривер Ранч (River Ranch) в Бейтбридже, и по эксплуатации новых рудников в таких районах, как Чиманимани.
Он также сказал, что ZCDC в следующем году приступит к «энергичной международной маркетинговой программе» по продвижению зимбабвийских алмазов, в качестве места проведения которой рассматриваются Дубай (ОАЭ), Сурат (Индия) и Израиль.
«Почему нам не начать работать в этом пространстве? Перемещение туда продукции даст прибыль, к вам будут приходить уважаемые люди, - сказал Мабхудху. - Некоторые из них, возможно, не хотят приезжать в Зимбабве, но если мы доставим туда нашу продукцию, там будет хороший бизнес. Мы делали это раньше и получали исключительно хорошие цены на этих рынках».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished