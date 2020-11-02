Redpath предоставит контрактные услуги по добыче алмазов на руднике Венеция компании De Beers

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De Beers выбрала компанию Redpath Mining Contractors для предоставления контрактных услуг по добыче полезных ископаемых на руднике Венеция (Venetia) в Южной Африке.

По сообщению портала Mining Weekly, Redpath предоставит квалифицированный управленческий, производственный и обслуживающий персонал, который станет частью объединенной производственной группы на руднике Венеция.

«Мы очень рады работать с De Beers Group в деле передачи наших безопасных и эффективных производственных навыков южноафриканской рабочей силе», - сказал управляющий директор австралийского подразделения Redpath Гэвин Рэймидж (Gavin Ramage).

«Вместе с южноафриканским горнодобывающим подразделением Redpath мы будем использовать навыки как наших австралийских, так и африканских бизнес-подразделений. Redpath добилась успеха в этом на других крупных проектах по всему миру, поэтому мы ждем возможности обеспечить еще один успешный результат – на этот раз для De Beers на руднике Венеция», - добавил он.

В третьем квартале 2020 года производство алмазного сырья компании De Beers в Южной Африке выросло до 1,2 млн каратов в связи с ожидавшимся изменением состава руды, когда увеличилось поступление материала с более высоким содержанием алмазов из последней части карьера по мере перехода рудника Венеция на подземную добычу.

Открытая разработка месторождения Венеция может продлиться до 2021 года.

Проект подземного рудника Венеция продлит срок эксплуатации месторождения до 2046 года и даст примерно 94 млн каратов алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





