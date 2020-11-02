Эксклюзив
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование мировых технологических стандартов помогло компании Kapu Gems создать для себя нишу на этом...
02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Lucapa прекращает торги на Австралийской фондовой бирже перед привлечением капитала для расширения проекта Мотаэ
«Для этой цели компания запрашивает две последовательные остановки торговли продолжительностью два дня каждая, которые будут оставаться в силе до момента объявления рынку или начала торговли в пятницу, 6 ноября 2020 года», - говорится в заявлении Lucapa Diamond.
Рудник Мотаэ, который возобновил работы по добыче и обработке руды в начале прошлого месяца, находился на техническом обслуживании из-за продолжающегося воздействия пандемии COVID-19.
В течение третьего квартала этого года продажи алмазов с рудника Мотаэ не осуществлялись.
Общий объем продаж с начала года составил 10 268 каратов или 4,1 млн долларов при средней цене 402 доллара за карат.
На конец третьего квартала Мотаэ располагал запасами алмазов в размере 784 каратов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished