Lucapa прекращает торги на Австралийской фондовой бирже перед привлечением капитала для расширения проекта Мотаэ

Сегодня

Lucapa Diamond обратилась с просьбой о прекращении торговли ее ценными бумагами непосредственно перед объявлением о привлечении капитала для реализации планов расширения проекта Мотаэ (Mothae) в Лесото.

«Для этой цели компания запрашивает две последовательные остановки торговли продолжительностью два дня каждая, которые будут оставаться в силе до момента объявления рынку или начала торговли в пятницу, 6 ноября 2020 года», - говорится в заявлении Lucapa Diamond.

Рудник Мотаэ, который возобновил работы по добыче и обработке руды в начале прошлого месяца, находился на техническом обслуживании из-за продолжающегося воздействия пандемии COVID-19.

В течение третьего квартала этого года продажи алмазов с рудника Мотаэ не осуществлялись.

Общий объем продаж с начала года составил 10 268 каратов или 4,1 млн долларов при средней цене 402 доллара за карат.

На конец третьего квартала Мотаэ располагал запасами алмазов в размере 784 каратов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





