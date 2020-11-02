Легендарный алмазный рудник Аргайл завершает добычу

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Фото: Rio Tinto

После 37 лет эксплуатации и исчерпания промышленных запасов легендарный австралийский рудник Аргайл (Argyle) в отдаленном восточном округе Кимберли штата Западная Австралия отпраздновал свой последний день добычи.Арно Сойрат (Arnaud Soirat), исполнительный директор подразделения компании Rio Tinto, ведущего добычу меди и алмазов, сказал: «Пятьдесят лет назад было очень мало людей, которые верили, что в Австралии есть алмазы, и еще меньше людей могли предвидеть, как будет развиваться история рудника Аргайл. Чтобы добраться до этой последней главы, потребовались дальновидность, смелость и решимость в преодолении серьезных проблем и выходе на новую территорию в разведке, добыче и сбыте алмазов».«Сегодня влияние Аргайла распространяется во многих сферах и на многих континентах, и я очень горжусь тем, что могу поблагодарить всех тех людей, которые внесли свой вклад в открытие и разработку рудника и производство одних из лучших алмазов, которые когда-либо видел мир», - добавил он.Рудное тело Аргайла, единственная трубка, известная как АК1, было обнаружено в октябре 1979 года. Аллювиальные работы начались в 1983 году, разработка открытых карьеров началась в 1985 году, а в 2013 году рудник стал полностью подземным. За это время рудник произвел более 865 млн каратов алмазного сырья, став крупнейшим в мире производителем цветных алмазов и практически единственным, хотя и очень небольшим, но стабильным источником редких розовых алмазов.Работники рудника Аргайл, представители коренных народов Австралии и местные акционеры приняли участие в мероприятии, которое обозначило официальный переход от действующей шахты к началу ее закрытия. Ожидается, что процесс закрытия займет около пяти лет, которые понадобятся для вывода рудника из эксплуатации, демонтажа оборудования и проведения реабилитации с последующим периодом мониторинга. Аргайл будет нанимать меньше рабочей силы после завершения добычи и производства алмазов, продолжая вносить свой вклад в местную экономику.Эндрю Уилсон (Andrew Wilson), генеральный директор рудника Аргайл, в связи с этим сказал: «Это исторический день для рудника Аргайл и восточного округа Кимберли, ставший большим источником гордости за эту уникальную австралийскую историю успеха. Теперь начнется новая глава, поскольку мы начнем процесс уважительного закрытия рудника Аргайл и восстановления земли для передачи ее коренным хранителям».