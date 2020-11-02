Эксклюзив
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование мировых технологических стандартов помогло компании Kapu Gems создать для себя нишу на этом...
02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
J&G Digital World проведет второе мероприятие по поиску поставщиков в январе 2021 года
Ссылаясь на огромный спрос покупателей, компании Informa Markets Jewellery и Atelier Technology объявили, что они расширят пилотную платформу J&G Digital World, проведя второе мероприятие в январе 2021 года. Более подробная информация об этом мероприятии будет опубликована в ближайшие недели.
Ожидается, что дебют платформы J&G Digital World, состоявшийся на прошлой неделе, даст хорошие результаты благодаря активному участию посетителей из более чем 30 стран и регионов, в том числе премиальных покупателей из Бразилии, Китая, Гонконга, Италии, Японии, Польши, Южной Кореи, Швейцарии, Турции, Великобритании и США.
Селин Лау (Celine Lau), директор ювелирных ярмарок Informa Markets Jewellery, сказала: «Ожидается, что в ближайшие недели ажиотаж вокруг совместной цифровой инициативы Informa Markets Jewellery и Atelier Technology усилится. Это только начало нашего цифрового пути. Благодаря поддержке, обратной связи и анализу наших экспонентов и посетителей мы стремимся предоставить глобальным покупателям еще более увлекательный опыт поиска нужных им продуктов в январе 2021 года».
Участие в мероприятии в январе 2021 года снова будет бесплатным для всех экспонентов и покупателей.
Павильон инструментов и оборудования, размещенный на J&G Digital World будет доступен через платформу JewelleryNet до 10 ноября.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished