J&G Digital World проведет второе мероприятие по поиску поставщиков в январе 2021 года

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Интернет-платформа Jewellery & Gem Digital World (J&G Digital World) в январе 2021 года надеется помочь покупателям найти свои новые потенциальные товары-бестселлеры и подходящих поставщиков.

Ссылаясь на огромный спрос покупателей, компании Informa Markets Jewellery и Atelier Technology объявили, что они расширят пилотную платформу J&G Digital World, проведя второе мероприятие в январе 2021 года. Более подробная информация об этом мероприятии будет опубликована в ближайшие недели.

Ожидается, что дебют платформы J&G Digital World, состоявшийся на прошлой неделе, даст хорошие результаты благодаря активному участию посетителей из более чем 30 стран и регионов, в том числе премиальных покупателей из Бразилии, Китая, Гонконга, Италии, Японии, Польши, Южной Кореи, Швейцарии, Турции, Великобритании и США.

Селин Лау (Celine Lau), директор ювелирных ярмарок Informa Markets Jewellery, сказала: «Ожидается, что в ближайшие недели ажиотаж вокруг совместной цифровой инициативы Informa Markets Jewellery и Atelier Technology усилится. Это только начало нашего цифрового пути. Благодаря поддержке, обратной связи и анализу наших экспонентов и посетителей мы стремимся предоставить глобальным покупателям еще более увлекательный опыт поиска нужных им продуктов в январе 2021 года».

Участие в мероприятии в январе 2021 года снова будет бесплатным для всех экспонентов и покупателей.

Павильон инструментов и оборудования, размещенный на J&G Digital World будет доступен через платформу JewelleryNet до 10 ноября.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





