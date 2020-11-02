Эксклюзив
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование мировых технологических стандартов помогло компании Kapu Gems создать для себя нишу на этом...
02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Mountain Province объявила результаты последней продажи алмазов
В ходе последней торговой сессии продано 559 528 каратов на общую сумму 45,7 млн канадских долларов (US$34,3 млн) при средней цене 81 канадский доллар за карат (US$61 за карат). Это самая крупная продажа компании на открытом рынке на сегодняшний день. Рекордный показатель достигнут как по объему, так и по стоимости, что свидетельствует о возвращении доверия на рынке необработанных алмазов.
«Мы довольны результатом нашей второй продажи после начала COVID-19, несмотря на продолжающиеся проблемы во время пандемии. Интерес, проявленный к продаже, был превосходным и привел к выдающемуся результату. Продолжающееся восстановление цен на алмазы во всех категориях является позитивным фактором для компании и всей отрасли в целом. Мы воодушевлены тем, что позитивная динамика набирает обороты по мере того, как мы вступаем в чрезвычайно важный традиционный сезон розничных продаж», - прокомментировал Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и генеральный директор Mountain Province.
Алекс Шишло для Rough&Polished