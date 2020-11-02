Mountain Province объявила результаты последней продажи алмазов

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Mountain Province Diamonds Inc. объявила результаты своей последней продажи алмазов в Антверпене, которая завершилась 30 октября. Это уже вторая коммерческая продажа, организованная компанией с начала пандемии COVID-19.

В ходе последней торговой сессии продано 559 528 каратов на общую сумму 45,7 млн канадских долларов (US$34,3 млн) при средней цене 81 канадский доллар за карат (US$61 за карат). Это самая крупная продажа компании на открытом рынке на сегодняшний день. Рекордный показатель достигнут как по объему, так и по стоимости, что свидетельствует о возвращении доверия на рынке необработанных алмазов.

«Мы довольны результатом нашей второй продажи после начала COVID-19, несмотря на продолжающиеся проблемы во время пандемии. Интерес, проявленный к продаже, был превосходным и привел к выдающемуся результату. Продолжающееся восстановление цен на алмазы во всех категориях является позитивным фактором для компании и всей отрасли в целом. Мы воодушевлены тем, что позитивная динамика набирает обороты по мере того, как мы вступаем в чрезвычайно важный традиционный сезон розничных продаж», - прокомментировал Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и генеральный директор Mountain Province.



Алекс Шишло для Rough&Polished



