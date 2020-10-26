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Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование мировых технологических стандартов помогло компании Kapu Gems создать для себя нишу на этом...
Вчера
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
АЛРОСА выручила $6,9 млн на аукционе в Бельгии
На аукционе было реализовано 112 алмазов общей массой 1733 карата. Суммарная выручка от продаж составила $6,9 млн, сообщила пресс-служба компании.
«Несмотря на все текущие вызовы и сложности, связанные с пандемией, мы стараемся удовлетворить потребности наших клиентов, предлагая к просмотру сырье в тех странах, где они работают. В ходе прошедшего аукциона алмазы приобрели 28 компаний. Мы благодарны нашим клиентам, что, несмотря на все ограничения, они находят возможность продолжать бизнес и приобретают нашу продукцию», - прокомментировал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.
АЛРОСА, согласно действующему законодательству, реализует алмазы специальных размеров, то есть массой 10,8 карата и выше, исключительно на аукционах.
В марте 2020 года в связи с пандемией COVID-19 АЛРОСА приостановила проведение аукционов. Клиенты принимали участие в онлайн-аукционах, получая для ознакомления и детального анализа точные цифровые копии каждого алмаза.
В мае компания начала постепенно возвращаться к привычному формату, организовав аукционы в своих торговых представительствах в Бельгии и Израиле; последующие аукционы в этих странах прошли в июле и сентябре. В октябре АЛРОСА успешно провела первый после начала пандемии аукцион в Дубае.
Алекс Шишло для Rough&Polished