Гуанчжоускую международную конференцию по ювелирным изделиям и бриллиантам смотрели десять тысяч профессионалов отрасли

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Гуанчжоуская международная конференция по ювелирным изделиям и бриллиантам, организованная Гуанчжоуской алмазной биржей (Guangzhou Diamond Exchange) и Гуандунской биржей драгоценных камней и нефрита (Guangdong Gems & Jade Exchange), была проведена 29 октября 2020 года в онлайн и в офлайн форматах, собрав вместе представителей мировой отраслевой элиты из материкового Китая, Гонконга, Тайваня, Бельгии, Израиля, России, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Таиланда, Мьянмы, Шри-Ланки, Бразилии, Колумбии и многих других стран.Мероприятие посмотрели в Интернете почти 10 000 профессионалов отрасли, говорится в пресс-релизе, распространенном Гуанчжоуской алмазной биржей, и отмечается, что на нем присутствовали гости из Муниципального коммерческого бюро Гуанчжоу, Народного правительства района Панью, Китайской ассоциации торговли драгоценностями и ювелирными изделиями и Холдинговой группы гуандунской биржи, выступившие на церемонии открытия.Во вступительном видеообращении на конференции Йорам Дваш (Yoram Dvash), президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), поздравил Гуанчжоускую алмазную биржу с присоединением к WFDB и сказал, что Китай является важным алмазным рынком в мире и важным элементом жизнеспособности крупнейших мировых алмазных центров и что он отлично справился с восстановлением своего рынка.На церемонии открытия Гуандунская биржа драгоценных камней и нефрита и компания Rootcloud запустили проект кластера ювелирной цифровой индустрии в Гуанчжоу. Целью проекта является создание новой визитной карточки ювелирной отрасли Гуанчжоу как «Жемчужины мира» и создание интегрированной системы услуг промышленной цифровой трансформации.Гуанчжоуская алмазная биржа выпустила «GZDE Live», комплексную платформу онлайн-обслуживания на основе экосистемы WeChat для ювелирных изделий и бриллиантов.На основном форуме Цао Ян (Cao Yang), директор Союза стандартов драгоценных металлов и ювелирных изделий Китая, выступил с интересным обзором «Цифровой трансформации индустрии драгоценных камней и нефрита в контексте внутреннего обращения»; д-р Чжэн Юйхан (Zheng Yuhang) из Финансового института «Золотое руно Гуанчжоу» представил результаты исследований по построению экономического кольца алмазной промышленности в районе Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао.Ари Эпштейн (Ari Epstein), генеральный директор Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), в своем видеообращении отметил, что Китай и Бельгия являются естественными партнерами в цепочке алмазной промышленности.Доктор Мартин Лик (Martin Leake), специальный советник по драгоценным камням Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC), проанализировал последние тенденции в алмазной сфере в ходе видео-презентации.На секции форума «Маркетинг в условиях цифровой экологии» Гуанчжоуская алмазная биржа и WFDB организовали дискуссию по маркетингу природных алмазов. Квок Уиллис Хон-Чунг (Kwok Willis Hon-Cheung), генеральный директор Chow Tai Fook, отвечающий за регион Южного Китая, подробно рассказал об интеллектуальной розничной экосистеме Chow Tai Fook.На сессии по природным бриллиантам дискуссионная группа под председательством Алана Коэна (Alan Cohen), президента Лондонской алмазной биржи (LDB), обсудила китайский алмазный рынок и успешный опыт бренд-маркетинга, а также вопросы прозрачности и происхождения в цепочке поставок алмазов.На сессии, посвященной выращенным в лаборатории бриллиантам, д-р Джо К. Юань (Joe C.C. Yuan), председатель совета директоров компании Taidiam Technical, остановился на проблемах производства и поставки продукции, технологического развития, маркетинга и продаж, а также на развитии бренда лабораторных бриллиантов с помощью детализированных данных; Эдан Голан (Edahn Golan), известный отраслевой аналитик, поделился мнениями о ценовых характеристиках, механизме ценообразования и рыночных тенденциях в сфере маркетинга лабораторных бриллиантов.На дискуссионной сессии по лабораторным бриллиантам участники под председательством Андрея Жаркова, основателя компании Ultra C, обсуждали новые направления развития рынка этих камней.С 28 октября по 8 ноября Гуанчжоуская алмазная биржа организует кампании онлайн- и офлайн-продаж, такие, как «Ювелирные изделия и бриллианты из Гуанчжоу» (бизнес - бизнесу) и «Ослепительные изделия из Панью» (бизнес - клиентам), в ходе фестиваля ювелирных изделий для широких масс, тем самым стимулируя новый рост потребления ювелирных украшений.