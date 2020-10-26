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05 октября 2020
Основатель Ecotricity будет получать алмазы с неба
Дейл Винс (Dale Vince), основатель компании Ecotricity, занимающейся поставкой экологически чистой энергии, утверждает, что разработал единственные в мире алмазы, которые будут производиться из углерода, воды и энергии, получаемых непосредственно из окружающей среды на «небесном добывающем предприятии» в городе Страуд.
«Зеленая технология» использует улавливаемый непосредственно из атмосферы углекислый газ для образования алмазов, которые химически идентичны с природными, с использованием ветра и солнечного электричества, а также воды, собираемой из осадков.
По словам Винса, в результате получился «первый в мире алмаз с нулевым воздействием» на окружающую среду, который даже способен очищать воздух, удаляя углекислый газ непосредственно из атмосферы.
Предприниматель «зеленой» энергетики надеется бросить вызов традиционной алмазодобывающей промышленности, которая наносит «необратимый ущерб» окружающей среде.
«Создавать алмазы из ничего, получая их только с неба, из воздуха, которым мы дышим, - напоминающая о прошлом волшебная идея - это современная алхимия», - сказал Винс.
Предприниматель пока не определился с ценой на климатически ориентированные драгоценные камни, получившие аккредитацию Международного геммологического института (International Gemological Institute).
Винс ожидает, что его новое предприятие - Sky Diamonds - будет ежемесячно производить 200 каратов алмазов без эмиссии углерода в атмосферу с выходом на 1000 каратов в месяц в течение следующего года.
Как сообщил Винс газете Guardian, для производства алмазов на предприятии в Глостершире компания Sky Diamonds будет использовать процесс, известный как химическое осаждение из газовой фазы.
Этот процесс включает помещение «алмазного семени» в герметичную камеру («алмазный пресс»), которая нагревается до 800 градусов по Цельсию и заполняется метаном, богатым углеродом. Элементы углерода постепенно соединяются с «семенем», создавая алмаз, анатомически идентичный природному камню, которому на рост под землей требуются миллиарды лет.
Винс пообещал получать углекислый газ непосредственно из воздуха и производить водород, необходимый для производства метана, расщепляя молекулы дождевой воды с помощью электролизной машины, работающей на возобновляемых источниках энергии.
Популярность выращенных в лаборатории алмазов растет по мере того, как повышается осведомленность об экологических и социально-экономических последствиях работы горнодобывающей промышленности.
Алекс Шишло для Rough&Polished