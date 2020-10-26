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Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
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26 октября 2020
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05 октября 2020
Рудник Луло компании Lucapa установил квартальный рекорд добычи алмазов - 9 387 каратов
Компания отметила улучшение производства несмотря на то, что работы на руднике Луло отчасти пострадали в течение отчетного квартала из-за чрезвычайного положения, введенного в Анголе в связи с пандемией COVID-19, и после президентских указов, регулирующих передвижение персонала.
Алмазы, добытые в третьем квартале, включают в себя 314 камней весом свыше 4,8 карата.
Самый крупный алмаз, извлеченный в течение квартала - это камень ювелирного качества весом 61 карат.
В течение квартала Lulo продала 9 964 карата алмазного сырья, получив валовую выручку в размере 11,6 млн долларов США, при этом средняя цена за карат составила 1 162 доллара.
Общий объем продаж с начала года составил 16 128 каратов на сумму 21,3 млн долларов или 1 323 доллара за карат.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished