Рудник Луло компании Lucapa установил квартальный рекорд добычи алмазов - 9 387 каратов

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На аллювиальном алмазном руднике Луло (Lulo) в Анголе, принадлежащем компании Lucapa Diamond, в третьем квартале 2020 года был зарегистрирован рекордный квартальный объем добычи алмазов в 9 387 каратов, что превзошло предыдущий рекорд в 8 865 каратов, установленный в третьем квартале 2016 года.

Компания отметила улучшение производства несмотря на то, что работы на руднике Луло отчасти пострадали в течение отчетного квартала из-за чрезвычайного положения, введенного в Анголе в связи с пандемией COVID-19, и после президентских указов, регулирующих передвижение персонала.

Алмазы, добытые в третьем квартале, включают в себя 314 камней весом свыше 4,8 карата.

Самый крупный алмаз, извлеченный в течение квартала - это камень ювелирного качества весом 61 карат.

В течение квартала Lulo продала 9 964 карата алмазного сырья, получив валовую выручку в размере 11,6 млн долларов США, при этом средняя цена за карат составила 1 162 доллара.

Общий объем продаж с начала года составил 16 128 каратов на сумму 21,3 млн долларов или 1 323 доллара за карат.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





