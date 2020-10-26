Эксклюзив
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование мировых технологических стандартов помогло компании Kapu Gems создать для себя нишу на этом...
Сегодня
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
В третьем квартале экспорт алмазного сырья из Ботсваны снизился на 66%
Снижение произошло из-за пандемии COVID-19, когда были введены глобальные ограничения на поездки, чтобы ограничить распространение вируса.
Границы Ботсваны были закрыты в марте, что затруднило для иностранных покупателей алмазов поездки в эту южноафриканскую страну на ежемесячные продажи алмазов, проводимые De Beers в Габороне.
Компания Debswana, являющаяся совместным предприятием Ботсваны и De Beers, в третьем квартале 2020 года поставила алмазов на сумму 287 млн долларов по сравнению с 863 миллионами долларов годом ранее.
Ботсвана получает около 30% государственных доходов от алмазов, на которые приходится 70% экспорта.
Ожидается, что в этом году экономика Ботсваны сократится на 8,9% из-за пандемии COVID-19.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished