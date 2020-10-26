В третьем квартале экспорт алмазного сырья из Ботсваны снизился на 66%

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Согласно данным, опубликованным центральным банком страны, экспорт алмазного сырья из Ботсваны в третьем квартале упал примерно на 66% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Снижение произошло из-за пандемии COVID-19, когда были введены глобальные ограничения на поездки, чтобы ограничить распространение вируса.

Границы Ботсваны были закрыты в марте, что затруднило для иностранных покупателей алмазов поездки в эту южноафриканскую страну на ежемесячные продажи алмазов, проводимые De Beers в Габороне.

Компания Debswana, являющаяся совместным предприятием Ботсваны и De Beers, в третьем квартале 2020 года поставила алмазов на сумму 287 млн долларов по сравнению с 863 миллионами долларов годом ранее.

Ботсвана получает около 30% государственных доходов от алмазов, на которые приходится 70% экспорта.

Ожидается, что в этом году экономика Ботсваны сократится на 8,9% из-за пандемии COVID-19.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



