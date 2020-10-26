GJEPC добивается снижения импортных пошлин на бриллианты

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Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem and Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC) предложил правительству Индии осуществить реформы, касающиеся оборота драгоценных камней и ювелирных изделий.

В своих рекомендациях по бюджету индийская алмазная промышленность стремилась провести следующие срочные нормативные реформы, включая снижение импортной пошлины на бриллианты с 7,5% до 2,5%, внесение поправки в положение о налогообложении, разрешающей продажу необработанных алмазов в специальной таможенной зоне в Мумбае, а также освобождение от двухпроцентного выравнивающего сбора с продаж алмазного сырья.

Комментируя предложенные реформы, Колин Шах (Colin Shah), председатель совета директоров GJEPC, сказал: «У нас нет естественного преимущества по алмазному сырью, но Индия достигла этого положения благодаря своему мастерству в огранке необработанных алмазов. В 2019 году Индия импортировала для обработки максимальное количество алмазного сырья - около 157 миллионов каратов. Индия может удержать эту позицию и достичь новых высот. Совет обратился к министру финансов с просьбой, чтобы счета-фактуры выставлялись в специальной таможенной зоне, если клиенты в Индии решат подтвердить свои заказы. Добывающие компании в таком случае могли бы платить «налог с оборота», не превышающий 0,16%, что является преобладающей ставкой в Бельгии».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



