Эксклюзив
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование мировых технологических стандартов помогло компании Kapu Gems создать для себя нишу на этом...
Сегодня
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
GJEPC добивается снижения импортных пошлин на бриллианты
В своих рекомендациях по бюджету индийская алмазная промышленность стремилась провести следующие срочные нормативные реформы, включая снижение импортной пошлины на бриллианты с 7,5% до 2,5%, внесение поправки в положение о налогообложении, разрешающей продажу необработанных алмазов в специальной таможенной зоне в Мумбае, а также освобождение от двухпроцентного выравнивающего сбора с продаж алмазного сырья.
Комментируя предложенные реформы, Колин Шах (Colin Shah), председатель совета директоров GJEPC, сказал: «У нас нет естественного преимущества по алмазному сырью, но Индия достигла этого положения благодаря своему мастерству в огранке необработанных алмазов. В 2019 году Индия импортировала для обработки максимальное количество алмазного сырья - около 157 миллионов каратов. Индия может удержать эту позицию и достичь новых высот. Совет обратился к министру финансов с просьбой, чтобы счета-фактуры выставлялись в специальной таможенной зоне, если клиенты в Индии решат подтвердить свои заказы. Добывающие компании в таком случае могли бы платить «налог с оборота», не превышающий 0,16%, что является преобладающей ставкой в Бельгии».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished