Lightbox De Beers открывает завод по производству синтетических бриллиантов

Сегодня

Компания Lightbox, принадлежащая De Beers и специализирующаяся на производстве ювелирных изделий с синтетическими бриллиантами, официально представила собственное производство стоимостью $94 млн в Грешеме, штат Орегон, США.

Заработавший этим летом завод после перехода на полный цикл производства будет ежегодно производить около 200 тыс. каратов выращенных в лабораторных условиях бриллиантов, заявили представители компании.

Lightbox объявила также, что она заключила партнерское соглашение с интернет-магазином ювелирных изделий Blue Nile для производства эксклюзивной коллекции модных ювелирных изделий с бриллиантами, выращенными Lightbox. Новые драгоценности представлены на вебсайте Blue Nile. Таким образом, Blue Nile впервые за свою 21-летнюю историю будет продавать синтетические бриллианты.

«Производство в США выращенных в лабораторных условиях бриллиантов было нашей целью с самого начала, и мы так гордимся тем, что достигли этой цели с помощью этой современной лаборатории в регионе, который стал центром передовых отраслей промышленности», - сказал Стив Коу (Steve Coe), генеральный директор Lightbox.

Бренд Lightbox был представлен De Beers Group в сентябре 2018 года. Вплоть до открытия нового производственного предприятия бриллианты Lightbox производились исключительно в принадлежащих De Beers лабораториях Element Six в английском Оксфорде, где на протяжении более 50 лет компания создавала синтетические камни исключительно для промышленного применения.

Blue Nile оправляет выращенные в лабораторных условиях бриллианты в 14-каратное золото. Коллекция включает в себя серьги, подвески, браслеты и кольца по цене от 600 долларов.



Алекс Шишло для Rough&Polished





