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05 октября 2020
Добыча алмазов Murowa Diamonds в третьем квартале упала на 2%
Фото: Murowa Diamonds
По данным материнской компании RioZim, производство алмазного сырья в компании Murowa Diamonds в третьем квартале 2020 года снизилось на 2% по сравнению с тем же периодом годом ранее.
RioZim заявила, что снижение добычи алмазов было связано с переработкой руды с карьеров на участке К1 с низким содержанием алмазов, в то время как в тот же период прошлого года рудник перерабатывал руду с карьеров на участке К2 с высоким содержанием.
В кратком сообщении о работе компании никаких цифр не приводится.
В первой половине 2020 года Murowa Diamonds произвела 250 000 каратов алмазов по сравнению с 390 000 каратов в предыдущем сопоставимом периоде.
Учитывая снижение содержания алмазов в руде, компания работала над расширением перерабатывающих мощностей с тем, чтобы перевести операции на модель с низким содержанием алмазов и большими объемами руды.
«Этот проект застопорился из-за недостатка иностранной валюты и отсутствия финансирования для ускорения и завершения проекта», - заявила компания в августе прошлого года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished