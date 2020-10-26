Добыча алмазов Murowa Diamonds в третьем квартале упала на 2%

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Фото: Murowa Diamonds

По данным материнской компании RioZim, производство алмазного сырья в компании Murowa Diamonds в третьем квартале 2020 года снизилось на 2% по сравнению с тем же периодом годом ранее.RioZim заявила, что снижение добычи алмазов было связано с переработкой руды с карьеров на участке К1 с низким содержанием алмазов, в то время как в тот же период прошлого года рудник перерабатывал руду с карьеров на участке К2 с высоким содержанием.В кратком сообщении о работе компании никаких цифр не приводится.В первой половине 2020 года Murowa Diamonds произвела 250 000 каратов алмазов по сравнению с 390 000 каратов в предыдущем сопоставимом периоде.Учитывая снижение содержания алмазов в руде, компания работала над расширением перерабатывающих мощностей с тем, чтобы перевести операции на модель с низким содержанием алмазов и большими объемами руды.«Этот проект застопорился из-за недостатка иностранной валюты и отсутствия финансирования для ускорения и завершения проекта», - заявила компания в августе прошлого года.