Gem Diamonds сократила чистый долг на 6,6 млн долларов

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Как заявила компания Gem Diamonds, в третьем квартале 2020 года она сократила свой чистый долг на 6,6 млн долларов, закончив этот отчетный период с чистой денежной позицией в 1,1 млн долларов.

В первом полугодии чистый долг компании составлял 5,5 млн долларов.

Gem Diamonds сообщила, что закончила квартал с денежными средствами в размере 24,5 млн долларов, не считая 29,8 млн долларов из доходов от сентябрьских тендеров, полученных после окончания отчетного периода.

Компания продала семь алмазов, выручив более 1 млн долларов каждый и заработав 25,6 млн долларов, в результате чего общее количество алмазов, проданных по цене свыше 1 млн долларов, достигло 24 за год.

Компания также зафиксировала среднюю цену в 2 215 долларов за карат в третьем квартале по сравнению с 1 714 долларами в первой половине 2020 года.

Генеральный директор Gem Diamonds Клиффорд Элфик (Clifford Elphick) сказал, что средняя цена в 2 215 долларов за карат свидетельствует об улучшении спроса на высококачественные крупные алмазы месторождения Летсенг (Letšeng).

«Эти достигнутые цены (в сравнимых категориях продукции) выше, чем цены, реализованные в рыночных условиях до COVID-19 во втором полугодии 2019 года, - сказал он. - Это, вместе с продолжающимся активным контролем над расходами и мерами по сохранению денежных средств, реализуемыми по всей производственной группе, привело к сохранению положительного денежного потока».

В третьем квартале компания произвела 29 127 каратов алмазов, в результате чего на сегодняшний день объем добычи составил 72 403 карата, что на 14% меньше по сравнению с 84 207 каратами годом ранее.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



