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05 октября 2020

LVMH и Tiffany согласовали цену слияния бизнеса

30 октября 2020
Новости
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Фото: LVMH (Facebook)


LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), ведущая компания в области предметов роскоши, и Tiffany & Co. (Tiffany), мировой ювелирный бренд, объявили в четверг о заключении соглашения, изменяющего некоторые условия их первоначальной договоренности, которая теперь зафиксировала цену покупки в размере $131,50 за акцию наличными и смягчила условия закрытия сделки.
Другие ключевые условия соглашения о слиянии остаются неизменными. LVMH и Tiffany согласились также урегулировать свои претензии в рамках отложенного судебного процесса в Делавэрском канцлерском суде, сообщила пресс-служба Тiffany.
«Мы очень рады, что достигли соглашения с LVMH по привлекательной цене и теперь можем приступить к слиянию. Совет директоров пришел к выводу, что в наилучших интересах всех наших акционеров достичь определенности с закрытием сделки», - прокомментировал Роджер Н. Фарах (Roger N. Farah), председатель совета директоров Tiffany.
Бернар Арно (Bernard Arnault), президент и генеральный директор LVMH, заявил со своей стороны, что «это сбалансированное соглашение с правлением Tiffany позволяет LVMH уверенно работать над приобретением Tiffany и возобновить обсуждение с руководством Tiffany деталей интеграции». «Мы как никогда убеждены в огромном потенциале бренда Tiffany и считаем, что LVMH - это правильный дом для Tiffany и ее сотрудников в этой захватывающей новой главе истории», - сказал он.
«Мы продолжаем верить в силу и ценность бренда Tiffany, а также в убедительные долгосрочные стратегические и финансовые выгоды от этой комбинации», - заявил, в свою очередь, Алессандро Больоло (Alessandro Bogliolo), генеральный директор Tiffany.
Советы директоров LVMH и Tiffany утвердили условия сделки, и все необходимые разрешения регулирующих органов были получены. Измененное соглашение о слиянии предусматривает, что регулярно планируемые ежеквартальные дивиденды Tiffany в размере $0,58 на акцию, которые должны быть объявлены 19 ноября 2020 года, будут объявлены и выплачены. Ожидается, что слияние завершится в начале 2021 года при условии одобрения акционерами Tiffany и на обычных условиях завершения сделки. 

Алекс Шишло для Rough&Polished

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