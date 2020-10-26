Trustco получила $ 85,8 млн на разработку и расширение алмазного рудника в Сьерра-Леоне

30 октября 2020





Алмаз «Расцвет Мейя» Фото: Graff





Намибийская компания Trustco Resources получила кредитную линию в размере 50 млн долларов и экспортную кредитную линию в размере 35,8 млн долларов для развития и расширения ее сырьевого сегмента с упором на ее алмазодобывающий актив - компанию Meya Mining в Сьерра-Леоне.Как отмечает Trustco, в сумме эти ресурсы обеспечат полное финансирование первоначальной фазы производства на руднике Meya Mining, рассчитанной на 360 000 каратов в год, что позволит руднику перейти на промышленную добычу в течение 18 месяцев после получения денег.Trustco сообщила, что план разработки месторождения Мейя на первые семь лет будет сосредоточен на полном извлечении алмазного сырья на участке в районе реки Мейя, где был добыт алмаз «Расцвет Мейя» (Meya Prosperity) весом 476 каратов, поскольку этот участок обладает самым высоким геоэкономическим потенциалом.Компания Meya Mining владеет эксклюзивной лицензией на разведку алмазов в районе Коно в Восточной провинции Сьерра-Леоне на четыре года.