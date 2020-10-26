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05 октября 2020

Trustco получила $ 85,8 млн на разработку и расширение алмазного рудника в Сьерра-Леоне

30 октября 2020
Новости
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Алмаз «Расцвет Мейя»                                                                              Фото: Graff

Намибийская компания Trustco Resources получила кредитную линию в размере 50 млн долларов и экспортную кредитную линию в размере 35,8 млн долларов для развития и расширения ее сырьевого сегмента с упором на ее алмазодобывающий актив - компанию Meya Mining в Сьерра-Леоне.
Как отмечает Trustco, в сумме эти ресурсы обеспечат полное финансирование первоначальной фазы производства на руднике Meya Mining, рассчитанной на 360 000 каратов в год, что позволит руднику перейти на промышленную добычу в течение 18 месяцев после получения денег.
Trustco сообщила, что план разработки месторождения Мейя на первые семь лет будет сосредоточен на полном извлечении алмазного сырья на участке в районе реки Мейя, где был добыт алмаз «Расцвет Мейя» (Meya Prosperity) весом 476 каратов, поскольку этот участок обладает самым высоким геоэкономическим потенциалом.
Компания Meya Mining владеет эксклюзивной лицензией на разведку алмазов в районе Коно в Восточной провинции Сьерра-Леоне на четыре года. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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