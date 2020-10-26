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05 октября 2020

Африка примет меры для решения проблем, связанных с синтетическими алмазами

30 октября 2020
Новости
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Фото: Африканская ассоциация производителей алмазов

Африканская ассоциация производителей алмазов (African Diamond Producers Association, ADPA) заявила, что отрасль природных алмазов должна делать больше для решения проблем, связанных с синтетикой в алмазном трубопроводе.
«Африканские производители алмазов обратили внимание на растущее производство и распространение синтетических алмазов, - заявил председатель ADPA Том Альвиндо (Tom Alweendo), который также является министром горнодобывающей промышленности Намибии, на вебинаре «Африканская алмазная конференция» (Africa Diamond Conference), организованном Антверпенским всемирным алмазным центром (Antwerp World Diamond Centre, AWDC). - Докладчики заверили нас, что производство синтетических алмазов будет продолжать расти экспоненциально, особенно с точки зрения объема, а не с точки зрения стоимости. И мы должны делать больше для решения проблем, вызванных синтетическими алмазами в алмазном трубопроводе».
В своем заключительном слове на состоявшем из трех частей вебинаре он сказал, что Африка продолжит производить и распространять природные алмазы, и у нее есть возможность добиться того, чтобы природные алмазы были отделены от алмазов, выращенных в лаборатории.
Консалтинговая фирма Bonas Group заявила на первом вебинаре, организованном AWDC, что производство синтетических алмазов за эти годы росло в геометрической прогрессии, но их объем остается относительно небольшим по сравнению с рынком природных алмазов.
Отраслевой эксперт Bonas Group Дидье Бакерт (Didier Backaert) сказал, что, как ожидается, в этом году производство синтетических алмазов составит от 4,5 до 5,5 млн каратов по сравнению с запланированным объемом производства природных алмазов в 135 млн каратов.
В 2013 году было произведено 300-350 тысяч каратов синтетических алмазов по сравнению с 124 млн каратов природных алмазов.
Спрос на синтетические бриллианты в основном определяется розничными торговцами, а не потребителями. Принятие выращенных в лаборатории бриллиантов крупными компаниями США привело к значительному росту их потребления, и произошел переход от их использования в дешевых украшениях к их применению в свадебных ювелирных изделиях.
Утверждается, что выращенные в лаборатории бриллианты предлагаются к продаже в более чем пяти тысячах как обычных, так и в онлайн-магазинах. Огранка выращенных в лаборатории бриллиантов все еще происходит в основном в Индии и Китае. Другие центры включают Израиль, Таиланд и Россию.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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