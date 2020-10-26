Африка примет меры для решения проблем, связанных с синтетическими алмазами

В своем заключительном слове на состоявшем из трех частей вебинаре он сказал, что Африка продолжит производить и распространять природные алмазы, и у нее есть возможность добиться того, чтобы природные алмазы были отделены от алмазов, выращенных в лаборатории.
Консалтинговая фирма Bonas Group заявила на первом вебинаре, организованном AWDC, что производство синтетических алмазов за эти годы росло в геометрической прогрессии, но их объем остается относительно небольшим по сравнению с рынком природных алмазов.
Отраслевой эксперт Bonas Group Дидье Бакерт (Didier Backaert) сказал, что, как ожидается, в этом году производство синтетических алмазов составит от 4,5 до 5,5 млн каратов по сравнению с запланированным объемом производства природных алмазов в 135 млн каратов.
В 2013 году было произведено 300-350 тысяч каратов синтетических алмазов по сравнению с 124 млн каратов природных алмазов.
Спрос на синтетические бриллианты в основном определяется розничными торговцами, а не потребителями. Принятие выращенных в лаборатории бриллиантов крупными компаниями США привело к значительному росту их потребления, и произошел переход от их использования в дешевых украшениях к их применению в свадебных ювелирных изделиях.
Утверждается, что выращенные в лаборатории бриллианты предлагаются к продаже в более чем пяти тысячах как обычных, так и в онлайн-магазинах. Огранка выращенных в лаборатории бриллиантов все еще происходит в основном в Индии и Китае. Другие центры включают Израиль, Таиланд и Россию.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished