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28 сентября 2020
Йорам Дваш не будет баллотироваться на пост президента IDE
Фото: IDE
Йорам Дваш (Yoram Dvash), остававшийся президентом Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE) в течение последних пяти лет, объявил в среду, что он не будет баллотироваться на третий срок на выборах в декабре 2020 года. Дваш сказал, что он продолжит свою работу в качестве президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), будучи избран на этот пост в сентябре 2020 года.
За время своего пребывания на посту президента Израильской алмазной биржи Дваш провел множество реформ, направленных на повышение прозрачности и подотчетности, и возглавил работу, внесшую значительные нормативные изменения в отрасли. Он заключил переломное соглашение с налоговым управлением Израиля и работал с высшими правительственными органами над укреплением позиций отрасли в сфере регулирования.
Дваш также сыграл важную роль в создании цифровой платформы для международной торговли алмазами Get Diamonds, которая недавно стала официальной платформой электронной коммерции WFDB. Кроме того, Дваш приступил к реализации крупного проекта в сфере недвижимости, принадлежащего и развиваемого IDE, который считается одним из крупнейших подобных проектов в Израиле.
56-летний Дваш стал исполняющим обязанности президента WFDB в апреле 2020 года и был официально избран президентом на Всемирном алмазном конгрессе, который прошел в цифровом формате в сентябре 2020 года.
«В течение последних пяти лет мне выпала честь работать с членами Израильской алмазной биржи в один из самых сложных и важных периодов в отрасли. Я благодарю Совет IDE и его членов за оказанное мне доверие и за то, что мне было позволено руководить, создавать и быть лидером. Я останусь здесь, чтобы помочь следующему президенту и правлению, насколько это необходимо», - сказал Дваш.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished