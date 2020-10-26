Мировой спрос на золото упал на 19%

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В третьем квартале мировой спрос на золото в годовом исчислении упал на 19%, до 892 т, так как потребители продолжали ощущать влияние пандемии COVID-19. Это самый низкий квартальный показатель с третьего квартала 2009 года. Согласно последнему отчету Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) о тенденциях спроса на золото, спрос с начала года до настоящего времени составил 2 972,1 т, что на 10% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В то время как общий спрос снизился, в третьем квартале наблюдался значительный рост инвестиционного спроса, который вырос на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Инвесторы по всему миру купили 222,1 т золотых слитков и монет и дополнительно 272,5 т желтого металла через обеспеченные золотом паи торгуемых на бирже индексных фондов (Exchange Traded Fund, ETF). С начала года золотые ETF увеличили свои активы на рекордные 1 003,3 т.

Однако сочетание продолжающихся ограничений, связанных с социальным дистанцированием, на многих рынках, экономического спада и рекордно высокой цены на золото во многих валютах оказалось слишком большим испытанием для большинства покупателей ювелирных изделий. Спрос на них в годовом исчислении снизился на 29%, до 333 т, по сравнению с даже относительно анемичным 3 кварталом 2019 года.

Хотя на Китай и Индию пришлось наибольшее сокращение объемов потребления золота, слабость рынка золота была глобальной.

Основные выводы, содержащиеся в последнем отчете о тенденциях спроса на золото за третий квартал 2020 года, таковы: общий спрос снизился в третьем квартале на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 892 т; приток инвесторов в ETF во всем мире увеличил приходящиеся на них запасы золота на 272,5 т, подняв глобальные активы до нового рекорда в 3 880 т; спрос на слитки и монеты значительно вырос - на 49%, до 222,1 т; мировой спрос на ювелирные изделия улучшился с рекордно низкого уровня во втором квартале, но снизился на 29% в годовом исчислении, составив 333 т; центральные банки достигли чистого объема продаж в 12 т, впервые с 2010 года. Спрос в технологическом секторе упал на 6%, до 76,7 т; общий объем предложения снизился на 3% в годовом исчислении.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



