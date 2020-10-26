Эксклюзив
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Мировой спрос на золото упал на 19%
В то время как общий спрос снизился, в третьем квартале наблюдался значительный рост инвестиционного спроса, который вырос на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Инвесторы по всему миру купили 222,1 т золотых слитков и монет и дополнительно 272,5 т желтого металла через обеспеченные золотом паи торгуемых на бирже индексных фондов (Exchange Traded Fund, ETF). С начала года золотые ETF увеличили свои активы на рекордные 1 003,3 т.
Однако сочетание продолжающихся ограничений, связанных с социальным дистанцированием, на многих рынках, экономического спада и рекордно высокой цены на золото во многих валютах оказалось слишком большим испытанием для большинства покупателей ювелирных изделий. Спрос на них в годовом исчислении снизился на 29%, до 333 т, по сравнению с даже относительно анемичным 3 кварталом 2019 года.
Хотя на Китай и Индию пришлось наибольшее сокращение объемов потребления золота, слабость рынка золота была глобальной.
Основные выводы, содержащиеся в последнем отчете о тенденциях спроса на золото за третий квартал 2020 года, таковы: общий спрос снизился в третьем квартале на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 892 т; приток инвесторов в ETF во всем мире увеличил приходящиеся на них запасы золота на 272,5 т, подняв глобальные активы до нового рекорда в 3 880 т; спрос на слитки и монеты значительно вырос - на 49%, до 222,1 т; мировой спрос на ювелирные изделия улучшился с рекордно низкого уровня во втором квартале, но снизился на 29% в годовом исчислении, составив 333 т; центральные банки достигли чистого объема продаж в 12 т, впервые с 2010 года. Спрос в технологическом секторе упал на 6%, до 76,7 т; общий объем предложения снизился на 3% в годовом исчислении.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished