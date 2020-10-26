Эксклюзив
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Rio Tinto требует одобрения суда на продажу доли алмазов своего партнера
Rio Tinto, материнская компания Diavik Diamond Mines Inc. (DDMI), владеющей долей в 60% в алмазном руднике Даявик, заявила, что Dominion Diamond, владеющая долей в 40% в этом же руднике, должна ей 119,5 млн канадских долларов и еще около 2,4 млн канадских долларов в виде комиссионных платежей.
В апреле прошлого года Dominion Diamond обратилась в суд за защитой от кредиторов, поскольку не могла позволить себе удовлетворить денежные требования Rio Tinto, столкнувшись с проблемами, вызванными COVID-19 в мировой алмазной отрасли, сообщает издание Mining Weekly.
Dominion Diamond еще не погасила страховые выплаты и не собирается этого делать.
Со совей стороны DDMI заявила, что «несправедливо» запрещать ей взыскивать суммы, которые Dominion Diamond задолжала по соглашению о совместном предприятии.
«Мы по-прежнему сосредоточиваем усилия на том, чтобы алмазный рудник Даявик продолжал безопасно работать, продолжая вносить значительный вклад в Северо-Западные территории и местные сообщества Канады в виде платежей правительству, служащим и поставщикам», - сказал неназванный представитель Даявика.
Судебное слушание по заявлению состоится в эту пятницу.
Даявик, который закроется в 2025 году, в 2019 году произвел 6,7 млн каратов алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished