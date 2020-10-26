Rio Tinto требует одобрения суда на продажу доли алмазов своего партнера

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Компания Rio Tinto обратилась в суд за разрешением на продажу доли алмазов своего партнера, добытых на руднике Даявик (Diavik) в Канаде.

Rio Tinto, материнская компания Diavik Diamond Mines Inc. (DDMI), владеющей долей в 60% в алмазном руднике Даявик, заявила, что Dominion Diamond, владеющая долей в 40% в этом же руднике, должна ей 119,5 млн канадских долларов и еще около 2,4 млн канадских долларов в виде комиссионных платежей.

В апреле прошлого года Dominion Diamond обратилась в суд за защитой от кредиторов, поскольку не могла позволить себе удовлетворить денежные требования Rio Tinto, столкнувшись с проблемами, вызванными COVID-19 в мировой алмазной отрасли, сообщает издание Mining Weekly.

Dominion Diamond еще не погасила страховые выплаты и не собирается этого делать.

Со совей стороны DDMI заявила, что «несправедливо» запрещать ей взыскивать суммы, которые Dominion Diamond задолжала по соглашению о совместном предприятии.

«Мы по-прежнему сосредоточиваем усилия на том, чтобы алмазный рудник Даявик продолжал безопасно работать, продолжая вносить значительный вклад в Северо-Западные территории и местные сообщества Канады в виде платежей правительству, служащим и поставщикам», - сказал неназванный представитель Даявика.

Судебное слушание по заявлению состоится в эту пятницу.

Даявик, который закроется в 2025 году, в 2019 году произвел 6,7 млн каратов алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





