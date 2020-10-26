В первом квартале Petra увеличила выручку, несмотря на падение добычи на законсервированном руднике Вильямсон

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Выручка Petra Diamonds за первый квартал 2021 финансового года подскочила на 33%, до 82 млн долларов по сравнению с 61,6 млн долларов годом ранее в основном из-за выпуска в продажу запасов, перенесенных с четвертого квартала 2020 финансового года.

Согласно заявлению компании, хотя цены на алмазы в сравнимых категориях выросли примерно на 21% на тендере в сентябре 2020 года по сравнению с ценами, полученными после вспышки COVID-19, которые в дальнейшем увеличились еще на 2% после проведения тендера в октябре 2020 года по завершении отчетного периода, они по-прежнему ниже примерно на 10% по сравнению с уровнями цен до пандемии COVID-19.

Запасы алмазов Petra Diamonds по состоянию на 30 сентября 2020 года составляли около 1,4 млн каратов на сумму 90,2 млн долларов США в результате увеличения сроков выполнения заказов с момента введения тендеров в Антверпене для смягчения воздействия COVID-19 на способность клиентов участвовать в тендерах в Южной Африке.

«Компания продолжит оставаться гибкой в отношении своего подхода к продаже алмазов, чтобы найти наилучший путь выхода на рынок с учетом преобладающих рыночных условий и любых правил или ограничений, связанных с COVID-19», - говорится в сообщении Petra Diamonds.

По состоянию на 30 сентября 2020 года консолидированный чистый долг компании составлял 687,8 млн долларов, незначительно увеличившись с 693,2 млн долларов по состоянию на 30 июня 2020 года.

Petra Diamonds сообщила, что ее добыча алмазов в первом квартале снизилась на 10%, до 974 346 каратов по сравнению с 1,08 млн каратов - в основном из-за того, что рудник Вильямсон (Williamson) остаётся переведенным в режим ухода и технического обслуживания.

Рудник Вильямсон в Танзании был переведен на техническое обслуживание в апреле прошлого года из-за крайне депрессивной рыночной конъюнктуры.

Компания заявила, что возобновит работу, как только цены на алмазы выйдут на уровень, обеспечивающий ее операционную устойчивость.

Petra Diamonds недавно заявила, что достигла соглашения со своей специальной группой держателей облигаций и южноафриканской группой кредиторов о финансовой реструктуризации, которая обеспечит компании значительно более управляемый уровень долга в будущем.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





