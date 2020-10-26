Эксклюзив
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
В первом квартале Petra увеличила выручку, несмотря на падение добычи на законсервированном руднике Вильямсон
Согласно заявлению компании, хотя цены на алмазы в сравнимых категориях выросли примерно на 21% на тендере в сентябре 2020 года по сравнению с ценами, полученными после вспышки COVID-19, которые в дальнейшем увеличились еще на 2% после проведения тендера в октябре 2020 года по завершении отчетного периода, они по-прежнему ниже примерно на 10% по сравнению с уровнями цен до пандемии COVID-19.
Запасы алмазов Petra Diamonds по состоянию на 30 сентября 2020 года составляли около 1,4 млн каратов на сумму 90,2 млн долларов США в результате увеличения сроков выполнения заказов с момента введения тендеров в Антверпене для смягчения воздействия COVID-19 на способность клиентов участвовать в тендерах в Южной Африке.
«Компания продолжит оставаться гибкой в отношении своего подхода к продаже алмазов, чтобы найти наилучший путь выхода на рынок с учетом преобладающих рыночных условий и любых правил или ограничений, связанных с COVID-19», - говорится в сообщении Petra Diamonds.
По состоянию на 30 сентября 2020 года консолидированный чистый долг компании составлял 687,8 млн долларов, незначительно увеличившись с 693,2 млн долларов по состоянию на 30 июня 2020 года.
Petra Diamonds сообщила, что ее добыча алмазов в первом квартале снизилась на 10%, до 974 346 каратов по сравнению с 1,08 млн каратов - в основном из-за того, что рудник Вильямсон (Williamson) остаётся переведенным в режим ухода и технического обслуживания.
Рудник Вильямсон в Танзании был переведен на техническое обслуживание в апреле прошлого года из-за крайне депрессивной рыночной конъюнктуры.
Компания заявила, что возобновит работу, как только цены на алмазы выйдут на уровень, обеспечивающий ее операционную устойчивость.
Petra Diamonds недавно заявила, что достигла соглашения со своей специальной группой держателей облигаций и южноафриканской группой кредиторов о финансовой реструктуризации, которая обеспечит компании значительно более управляемый уровень долга в будущем.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished